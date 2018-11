Jepet dënimi për Shullazin dhe bandën e tij

55 vjet burg ka dhënë këtë të martë Gjykata për Krimet e Rënda për Emiliano Shullazin dhe 4 anëtarët e tjerë të bandës së tij, të akuzuar për krijim të grupit të strukturuar kriminal, kanosje për shkak të detyrës dhe shtrëngim me anë të kanosjes për dhënie pasurie.

Kështu, për Emiliano Shullazin gjykata dha 14 vjet burg nga 17 vite që kishte kërkuar Prokuroria. Gilmando Dani u dënua me 12 vjet burg, Endri Zela dhe Endrit Qyqja me nga 10 vjet burg, ndërsa Blerim Shullazi u dënua me 9 vjet burg.

Në seancën e kësaj të marte u dëgjua fjala e palës mbrojtëse e 4 të pandehurve Zela, Qyqja, Dani dhe Blerim Shullazit. Të pandehurit nuk ishin të pranishëm në sallën e gjyqit, por përfaqësoheshin nga avokatët e tyre. Mbrotja e Emiliano Shullazit u paraqit në seancën e mëparshme.

Prokuroria për Krimet e Rënda kishte kërkuar në total 64 vjet burg për 5 të pandehurit. Menjëherë pas dhënies së vendimit, avokatët paralajmëruan apelimin e tij./tvklan.al