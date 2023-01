Jessie J në pritje të ëmbël, këngëtarja zbulon nepsin e çuditshëm

23:35 06/01/2023

Jessie J ka ndarë lajmin e bukur se së shpejti do të marrë dhuratën më të bukur në jetë, ajo do të bëhet nënë. Ky lajm i bukur vjen pasi këngëtarja ka treguar më parë se ajo ka pasur një periudhë të vështirë pasi ka pësuar abort spontan.

Ajo ka ndarë në Instagram një postim ku ka zbuluar se është në pritje të ëmbël e po ashtu ka treguar edhe një neps të sajin të çuditshëm për kastravec turshi të mbuluar me çokollatë.

“Jam e lumtur dhe njëkohësisht e tmerruar që po e ndaj këtë…Ju lutem tregohuni të dashur me mua. T’ju them të drejtën dua vetëm të qaj në publik duke ngrënë turshi të mbuluar me çokollatë pa më pyetur askush”, shkruajti këngëtarja në postimin e saj.

Ajo ka publikuar disa video dhe foto ku duket se shkëlqen nga lumturia ndërsa shfaq barkun e saj të rrumbullakosur. Ndërkohë të shumtë kanë qenë komentet e fansave të saj të cilët e uronin për pritjen e ëmbël duke i dhuruar asaj dhe foshnjës që do të vijë në jetë shumë dashuri./tvklan.al