Jeta e aktorit Sidney Poiter në dokumentar

21:40 14/09/2022

Oprah Winfrey: Njeriu më i jashtëzakonshëm që kam takuar ndonjëherë

I ndjeri Sidney Poitier ndryshoi përgjithmonë konceptin se çfarë mund të ishte një zezak në një skenë globale, kështu janë shprehur për Reuters, Oprah Winfrey dhe Reginald Hudlin përpara premierës botërore të “Sidney”.

Dokumentari i Apple TV+, i drejtuar nga Hudlin dhe prodhuar nga Winfrey, feston jetën e Poitierit, i cili hapi dyert për gjeneratën e ardhshme të aktorëve me ngjyrë në Hollyëood dhe “ripërcaktoi atë që njerëzit mendonin se mund të ishte një zezak dhe kush ishin zezakët në botë. ”, tha Winfrey në një intervistë.

Ngritja në majat e Hollivudit nuk ishte e lehtë për një njeri me ngjyrë në vitet 1960. Portretizimet e Poitierit të një mjeku, avokati dhe detektivi thyen barrierat. Si detektiv në filmin e vitit 1967 “In the Heat of the Night”, personazhi i Poitier, Virgil Tibbs, merret në pyetje nga shefi i policisë së bardhë në jug të SHBA-së, i cili me mungesë respekti e pyet se si e quajnë atë në Filadelfia. Poitier, duke u ngritur në këmbë për veten e tij, përgjigjet në mënyrë të famshme dhe të fortë: “Më quajnë zoti Tibbs”.

Filmi përfshin intervista me Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee dhe Harry Belafonte, të cilët të gjithë ndajnë histori se si Poitier ngriti standardet e industrisë së filmit.

Winfrey kujton Poitierin duke u bërë i pari njeri me ngjyrë që fitoi Oscarin për aktorin më të mirë në vitin 1964 .

