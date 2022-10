Jeta e Jada Pinkett Smith në një libër

Shpërndaje







23:45 07/10/2022

Libri i titulluar “No holds barred”, pritet të dalë vitin e ardhshëm

Aktorja e njohur amerikane, Jada Pinkett Smith do të publikojë së shpejti librin e saj biografik.

Sipas gazetës britanike “The Guardian” libri do të titullohet “No Holds Barred”.

Sipas një njoftimi nga botuesi i librit , ai thotë se 51-vjeçarja tregon mësimet e nxjerra në rrjedhën e një udhëtimi të vështirë, por tërheqës. Një udhëtim nga thellësitë e depresionit deri në majat e rizbulimit personal dhe të fuqisë autentike femërore. Sakaq ai shtoi se Jaa do të flasë edhe për edukimin e saj jokonvencional në Baltimorë, miqësinë e saj me reperin e ndjerë Tupac Shakur, si dhe romancën e saj me Will Smith, e deri tek shuplaka në Oscar.

Jada Pinkett Smith njihet më së shumti si ylli i filmave të mëdhenj si “The Matrix” dhe “Girls Trip”. Aktorja 51-vjeçare mori vëmendjen e mediave botërore së bashku me bashkëshortin e saj Will Smith në fillim të këtij viti, pasi ky I fundit goditi me shuplakë komedianin Chris Rock gjatë ceremonisë Oscar 2022.

Klan News