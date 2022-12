Jeta e Mariah Carey shfaqet në një libër

23:00 06/12/2022

Shtëpia botuese shpreson që lexuesit të mësojnë më shumë për artisten

Jeta private por edhe profesionale e artistes Mariah Carey po shfaqet në një libër të ri.

Shtëpia botuese TidalWave Comics e ka shtuar këngëtaren në kategorinë e tyre “Female Force” e cila u dedikohet grave të cilat kanë shkëlqyer në fushat e tyre përkatëse.

Në 22 faqe libër fëmijëria por edhe ngritja e saj në karrierë e Carey-t ilustrohen me ngjyra të ndezura nga artisti Pablo Martinena.

Ndërsa shkrimtari Michael Frizell tha në një deklaratë se ishte i lumtur që ka shkruajtur për këngëtaren .

“Shpresoj që lexuesit të mësojnë diçka të re rreth saj.”-është shprehur ai.

Tre kopertina do të publikohen me imazhe që e identifikojnë atë me titullin e “Mbretëreshës së Krishtlindjeve”.

Ylli i muzikës është bërë sinonim i periudhës së festave që nga publikimi i këngës së saj të vitit 1994, All I Ëant for Christmas Is You.

Hiti i Careyt vazhdon të dëgjohet edhe pas gati 25 vitesh kudo në botë.

Klan News