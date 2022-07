“Jetonim bashkë pas divorcit”, ish-gruaja: Sot s’dua ta shoh me sy

Shpërndaje







16:51 03/07/2022

Adelina, ish-gruaja e Nazmiut që ka ardhur për të ballafaquar në “Shihemi në Gjyq” çështjen e shtëpisë së tyre, tregon disa detaje për divorcin. Për shkak se ish-çifti nuk ka bërë ndarje pasurie, vazhdojnë të gëzojnë të drejta të barabarta mbi shtëpinë që Nazmiu i ka dhuruar vëllait të tij, Kujtimit.

Këtë herë është moderatori i “E diela shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea që i drejton disa pyetje Adelinës për situatën mes tyre. Adelina thotë se kanë ruajtur raporte të mira deri në momentin që ndodhi situata me shtëpinë, ndërsa Nazmiu bën një deklaratë të habitshme.

Ardit Gjebrea: Kam një pyetje: ju keni bërë divorc me Nazmiun?

Adelina: Unë kam bërë divorc atëherë.

Ardit Gjebrea: Divorc zyrtar?

Adelina: Po.

Ardit Gjebrea: Kam një pyetje sepse mund të ketë shumë çifte që janë në pozitën tuaj. Kur bëhet divorci, ndahet pasuria?

Eni Çobani: Jo detyrimisht.

Adelina: Unë nuk kam bërë ndarje pasurie.

Ardit Gjebrea: Pra, mbi këtë pronë që është kjo shtëpia, është prekur nga divorci ndonjë marrëveshje?

Adelina: Jo.

Ardit Gjebrea: Pra, kjo shtëpi i takon sa Nazmiut, edhe ty?

Adelina: Zoti Ardit, unë e kam bërë vetëm për inat atë sepse unë gjithmonë me atë jam. Laj, thaj, unë jam. Unë edhe ai jam.

Ardit Gjebrea: Si janë marrëdhëniet tuaja sot?

Adelina: Janë të mrekullueshme. Tani jo, se tani unë s’dua ta shoh me sy.

Ardit Gjebrea: Kanë qenë të mira edhe pas divorcit?

Nazmi: Po more, ne bashkë kemi jetuar edhe pas divorcit.

Adelina: Ai rrinte më shumë këtu sepse unë kisha vjehrrën këtu. Vjehrra ime nuk rrinte me mua.

Ardit Gjebrea: Adelina, ai thotë “pas divorcit kemi jetuar bashkë prapë”. Po pse u ndatë?

Nazmi: Ngaqë e rraha atëherë.

Adelina: Unë e bëra për inat ngaqë më rrahu, më bëri të vdekur. Ishin inatet e para. Ca kohë jetoi më vete dhe çfarë ndodhi? Atë kohë që jetoi me vete, djali i atij që ishte në burg, ky bashkë me Kujtimin bridhnin gjithë rrugëve të Italisë duke kërkuar burgjet e atyre ndërsa unë e shkreta shkoja punoja të mbaja kalamajtë, se s’kishte kush m’i mbante. Kush do m’i mbante? Ky mbante djemtë e Kujtimit nëpër burgje, unë punoja dhe rrisja kalamajtë e këtij./tvklan.al