Jetonte në një dhomë në hotelin e kinezëve, hipotekon gjithë shtëpinë

21:20 08/12/2022

Viktor Tafani nga Prrenjasi është ankuar pranë emisionit “Stop” në Tv Klan se personi me të cilin ndante dikur shtëpinë në vendin e quajtur ish-Hoteli i Kinezëve, zotëron certifikatën e pronësisë. Në vitin 1991, Viktori është vendosur së bashku me familjen e tij në këtë vend ku përdornin dy dhoma, ndërsa në kuzhinë qëndronte Andrea Bonja me bashkëshorten e tij. Tualeti dhe një korridor i sajuar më vonë ishin i përbashkët.

Bonja qëndroi vetëm dy vjet aty, më vonë janë paguar taksat e gjobat, u lidhën kontratat e ujit e dritave. Sot ai është pajisur me certifikatën e pronësisë dhe deklaron që prona është e tija. Emisioni “Stop” ndaloi së pari në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në Librazhd.

Gazetarja: Si është pajisur?

Drejtori: Atëherë do të bëjmë verifikimet përkatëse. Të shikojmë dhe kontratat e privatizimit. Mund të më thoni emrat?

Gazetarja: Viktor Tafani dhe Andrea Bonja. Bëhet fjalë gjithmonë për ish-Hotelin e Kinezëve, në qendër.

ASHK-ja konfirmoi se Andrea Bonja është pajisur me certifikatë legalizimi për të gjithë banesën, ndërkohë që në dosje ka kontratë privatizimi për vetëm një dhomë. Tani, programi kërkon një përgjigje për këtë gabim të konstatuar.

Specialisti Ashk Elbasan: Jemi në dijeni të shqetësimit të ngritur nga ana juaj. Na rezulton, që në emër të shtetasit Andrea Bonja, është regjistruar një apartament me sipërfaqe 69 metra katrorë, ndërkohë që në bazë të dokumentacionit, që disponon kjo zyrë, është e pasaktë, sepse në të vërtetë sipërfaqja, që ka privatizuar rasti në fjalë është 12.7 m2.

Është ngritur grupi i punës nga përgjegjësi i zyrës, po bëhet verifikimi në terren sesa posedon në bazë të dokumentacionit z. Bonja dhe do t’i jepet aq metra katrorë, siç i ka përfituar.

Gazetarja: Kanë kaluar 6 vite, por a do mbajë dikush përgjegjësi për këtë gjë që në fakt pasojat do t’i ndiente një tjetër familje që vijon prej 30 vitesh të jetojë në atë apartament?

Specialisti Ashk Elbasan: Do ia referojmë Drejtorisë së Përgjithshme, për të ndjekur hapat dhe për të marrë përgjegjësitë secili specialist apo drejtues i ZVRPP Librazhd.

Gazetarja: Besoj që edhe ne të “Stop”-it e meritojmë një falenderim sepse po mos të ishim ne, nuk do kishit konstatuar këtë gabim të bërë para 6 viteve.

Specialisti Ashk Elbasan: Patjetër, që ju jeni për t’ju falenderuar dhe natyrshëm ne jemi bashkëpunues dhe falenderues, sa herë që veprohet për të mirë të qytetarëve./tvklan.al