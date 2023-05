Jo më gjykim të shkurtuar për dhunën në familje

20:39 04/05/2023

Qeveria propozon ndryshimin në Kodin e Procedurës Penale

Nuk do të ketë më gjykim të shkurtuar për të akuzuarit për krime kundër fëmijëve apo dhe dhunë në familje dhe rrjedhimisht nuk do të përfitojnë ulje me një të tretën e dënimit.

Këto krime dënohen deri në burgim të përjetshëm, por qeveria ka propozuar ndryshimin e ligjit në Kodin Penal, që pritet të miratohet nga Parlamenti. Konkretisht ndryshon pika 2 e nenit 403.

“Nuk lejohet kërkesa për gjykim të shkurtuar për veprat penale për të cilat parashikohet dënim me burgim të përjetshëm dhe per krimet e kryera ndaj viktimave të mitur si dhe për veprën penale të parashikuar nga neni 130/a i Kodit Penal”.

Ky ndryshim ligjor ka si qëllim parandalimin apo minimizimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe dhunën në familje.

Sipas raporteve të Policisë së Shtetit, në tre muajt e parë të këtij viti ka pasur mbi 1 raste dhune në familje. 510 gra kanë përfituar urdhër-mbrojtje dhe qyteti me denoncimet më të mëdha është Tirana.

