Në takimin e tij në Kuçovë, kryeministri Edi Rama tha se mbështetja nga ky qytet për Partinë Socialiste ka qenë gjithnjë pa rezervë.

“Ne nuk e kemi marrë si diçka që e kemi në xhep. Kemi bërë të pamundurën që ky komunitet ta ndjejë vëmendjen dhe ndryshimin. Ju siguroj se ne do vazhdojmë ta mbështesim këtë komunitet të mrekullueshëm, bashkinë dhe qarkun e Beratit në terësi sepse tanimë ka hyrë në një dinamikë të re”, premtoi Rama.

Duke e quajtur një “shtëpi të pasurish”, vuri theksin te kontributet që do japë Bashkimi Evropian për vendin tonë pas anëtarësimit.

“Në rrugëtimin e këtyre 3 mandateve ne kemi pasur mbështetje nga BE, që ka ardhur në rritje, por nëse ua them si shifër kemi marrë diçka më shumë se 1 miliard Euro, nga të cilat 90% janë kredi të buta, por sidoqoftë janë borxhe. Ndërkohë që me anëtarësimin, Shqipëria do marrë të njëjtën shumë çdo vit. Ndryshimi tjetër do të jetë, që nuk do jenë 90% kredi, por 90% kontribut i asaj shtëpie të përbashkët për Shqipërinë. Ne kemi ecur më shumë se asnjëherë tjetër qysh se ndryshuam sistemin në sektorin e bujqësisë këto vite. E tregojnë të gjitha shifrat e faktet. Edhe në këtë progres, BE ka pasur kontributin e vet. Shqipëria do marrë për bujqësinë 300 mln Euro në vit për fshatin, pas anëtarësimit. Me hyrjen në atë shtëpi, ne si vend, si anëtarë të rinj, menjëherë bëhemi me një buxhet ekstra, përveç atij që krijojmë nga të ardhurat”, tha kreu i qeverisë.

/tvklan.al