Jo Vetëm Modë – Festival, teatër, “Love Island”, Amerikania – 21 Tetor 2023

17:45 21/10/2023

Ilda Mema, ish-konkurrentja e “Love Island Albania” ka dhënë një intervistë për “Jo Vetëm Modë” këtë të Shtunë në shtëpinë e saj.

Për eksperiencën në “Love Island” thotë se e nisi si lojë dhe për famë, por përfundoi duke gjetur dashurinë.

“E nisa si lojë, si shaka më tepër. Nuk e mora aq seriozisht, mendova hajt po marr pjesë. Si fillim, normalisht çdo njeri mendon se si do të njihet diku. Thashë pse jo mos të jetë ky emision. Dashuria na doli pak jashtë planeve, njoha një person që më bëri të ndihem mirë, dhe mos ta shihja veten me atë idenë me e bo për famë.”

Por, sigurisht ‘ishullorët’ nuk u shpëtojnë komenteve të saj.

“Uedës do i thoja mundohu të kesh një pëlqim real, Aishës bëhu pak më e gjallë. Amadeas do i thoja të mos qajë më. Xhesikës? Aktroni pak më mirë, bashkë me Denisin. Erida më duket shumë naive dhe shumë gocë e drejtë. Xhesianës? Do i thoja që mundohu të futesh pak më shumë në rol me Denisin, Aleksandros do i thoja që ta ndryshojë pak lojën dhe të jetë më i sinqertë, është fiks si drama queen. Denisi, aktor! Arlindit do i thoja vazhdo siç je, Hairis është një showman”, tha Ilda.

