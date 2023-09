Jo Vetëm Modë zbulon skenën e Love Island, Shqiperinë Turistike nëpërmjet koncerteve, fat traditë, film

20:17 09/09/2023

Love Island Albania, rregullat e formatit, opinionistët dhe çfarë pritet të ndodh sot në mbrëmje

“Love Island Albania”: Netët e prime-it një miks mes skenës dhe vilës!

Surpriza e “Love Island Albania” është edhe skena ku do të zhvillohen netët e prime-it. Edhe pse në patentë nuk ka diçka të tillë, përmes televizionit Klan publiku do të përjetojë emocione të bukura duke e shijuar spektaklin si një miks mes skenës e vilës në jug.

Për “Jo Vetëm Modë” regjisorja Edlira Baholli tregoi se veç moderatores Luana Vjollca, në skenë do të ketë dhe personazhe të tjerë, fjala e të cilëve duket se ka një peshë të madhe.

“Patenta nuk e ka një prime, këtë mënyrë e ka gjetur televizioni Klan për t’i dhënë një lloj potence tjetër, skena jep ato dritat e veta dhe ne tërheqim më shumë ëvmendje. Jam munduar që të fus disa elementë regjisorialë që nuk janë bërë herë tjetër. Do jenë dy opinionistë për të cilët kam qenë shumë pro, besoj se janë të duhurit”, u shpreh Baholli.

Ende nuk dihet se kush do të jenë opinionistët, por Olti Curri e Dalina Buzi duket se kanë konfirmuar në rrjetet e tyre sociale se mund të bëhet fjalë për ta. Kjo mbrëmje e së Shtunës do jetë plot surpriza!

Regjisorja theksoi po ashtu se vila dy katëshe survejohet nga plot 80 kamera.

Teksa pak orë na ndajnë nga premiera, Baholli u shpreh mjaft optimiste për spektaklin.

“Pas suksesit të prime-it të parë, jam e bindur që do jemi shumë mirë edhe kësaj radhe”, përfundoi ajo.

Jeta e “ishullorëve” brenda vilës: S’ka cigare në ekran, nuk gatuajnë…

Regjisorja e spektaklit më të ri në Tv Klan “Love Island Albania”, Edlira Baholli ka shpjeguar me detaje rregullat e patentës, punën e gjithë stafit dhe jetën e ‘ishullorëve’ brenda vilës luksoze.

Për “Jo Vetëm Modë”, ajo thotë se janë disa pika të patentës që nuk mund të ndryshohen.

“Ka disa rregulla që duken pak të çuditshme, përshembull një ndër to është mos lejimi i cigares në ekran. Gjë që jam shumë pro! Vetë patenta e këshillon që ishullorët të kenë një ambient të përcaktuar jashtë vilës ku dalin tek e tek, të shoqëruar nga produksioni ose autorët për të pirë cigare bashkë me ta. Në këtë mënyrë ata komunikojnë me njëri-tjetrin, kuptohet pak më shumë se çfarë po ndodh brenda shtëpisë. Pak a shumë si një dhomë ditari”, tha ajo.

Baholli sqaroi dhe arsyen pse konkurrentët kanë telefona brenda vilës.

“Këta telefona janë dhënë nga produksioni, janë të njëjtë. Nuk kanë mundësi komunikimi me jashtë. Ata mund të komunikojnë vetëm me njëri-tjetrin dhe fotot që ata bëjnë ose mesazhet që shkruajnë kanë një mënyrë pasqyrimi dhe ndaj autorëve dhe kjo është për të krijuar dinamika. Edhe patenta e ka, kur produksioni do t’i japë një lajmërim ishullorëve, u çon një mesazh. Ndaj duhen telefonat në shtëpi. Shumë herë e kam dëgjuar, jo po janë me skenar. Mbase kjo po na e vështirëson punën, se s’kemi skenar! Se po të kishim, do flinim nja dy orë më shumë. Vajzat dhe djemtë duhet të flenë me një krevat që nuk është aspak matrimonial, është 1 m e 50 cm i gjerë që do të thotë ata do të kenë kontakt fizik me njëri-tjetrin domosdoshmërisht. Çdo mëngjes djemtë zbresin poshtë për të bërë mëngjesin, vajzat duhet të qëndrojnë në verandën e tyre, kjo për të krijuar pak atë thashethemin që vajzat të tregojnë për partnerët, e njëjta gjë me djemtë.”

Ajo shtoi se lojërat erotike janë po ashtu pjesë e patentës.

“Vetë patenta ka pak lojëra erotike, siç ishte ajo me mollën. Kjo është arsyeja pse janë lojërat që mes tyre të lindin shkëndijat, sepse nuk krijohet dot çift pa kontakt fizik.”

“Ishullorët sipas patentës nuk duhet të gatuajnë, përveç mëngjesit, ndonjë krep, diçka të vogël. Gjithçka vjen gati, as nuk pastrojnë. Zhvendosen jashtë kur pastrohen ambientet e brendshme”, përfundoi Baholli.

Regjisorja Edlira Baholli për “Love Island Albania”: Shumë punë, vetëm 1 orë gjumë

“Love Island Albania” çeli siparin më 3 Shtator të këtij viti në televizionin Klan. 5 vajza dhe 5 djem ishin të parët që u bënë pjesë e këtij rrugëtimi të cilët u prezantuan të Dielën e kaluar në puntatën e parë.

Secili prej tyre dhanë pak detaje mbi veten me anë të klipeve përkatëse, ndërsa më shumë mbi ta do mësojmë duke i parë teksa bashkëjetojnë në vilën e bukur në brigjet e Jugut. Gjithçka duhet të bëjnë është të bëhen çift dhe të dashurohen!

Se sa shumë punë është dashur dhe sa surpriza na presin, për “Jo Vetëm Modë” tregon më tepër Edlira Beholli, të cilës i është besuar regjia e këtij spektakli madhështor.

-Si ishte për ty ftesa ose përfshirja në këtë projekt?

Edlira Beholli: Ftesa ishte nga eprorët për të marrë këtë projekt, mbase dhe për faktin se bëj 15 vite në Klan sivjet dhe ky projekt ishte qershia mbi tortë. Më pëlqeu shumë, sidomos pasi u njoha me patentën, sikur ishte një gjë e bërë për mua. Kishte miksin e gjërave që kam bërë viteve të fundit.

Puntata e parë ishte në Palasë, në një nga vilat më të bukura të “Green Coast”, më e madhja. Është arreduar në mënyrë perfekte, ashtu si në Londër e Australi. Ishte pak sfiduese si javë, e gjatë, një javë xhirime në terren, miks bashkë me shtëpinë. Ishte prezantimi i parë me personazhet, ishte shumë e rëndësishme që ata të njiheshin sa më mirë me publikun. Gjithashtu xhirimet ishin dhe me Luanën, duhej përkujdesje e madhe.

-Sa orë?

Edlira Beholli: Nuk ta them dot, se do thonë njerëzit nuk ka mundësi! Çdo natë kam fjetur një orë ose dy orë maksimumi, të cilat mund të kenë qenë në montazh. Por Klani është vërtet superfuqi dhe ja dolëm. Është projekt që realizohet larg ambienteve të televizionit, zhvendosja e 100 vetave në “Green Coast”.

Sipas regjisores, gjatë xhirimeve ka qenë i pranishëm dhe një nga producentët e huaj të “Love Island” duke shtuar që patenta e këtij spektakli ka disa rregulla që nuk mund të thyhen.

Këto të fundit sipas saj kanë të bëjnë dhe me muzikën në shtëpi, e cila duhet të pauzohet në momentin që “ishullorët” bisedojnë me njëri-tjetrin.

