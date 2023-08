Jo vetëm plazh, por edhe turizëm kulturor

17:40 12/08/2023

Turistët vizitojnë amfiteatrin e qendrat arkeologjike

Deti mbetet destinacioni i parë gjatë ditëve të nxehta të verës. Por, Durrësi, qyteti më i madh bregdetar ofron gjithashtu edhe turizmin kulturor e historik, mjaft të lakmuar nga vizitorë vendas dhe të huaj.

I ndërtuar buzë detit, me portin më të madh në vend Durrësi, qyteti me një histori 3 mijë vjeçare josh me bukuritë natyrore, kulturën, historinë dhe arkeologjinë e tij të rrallë.

Ndër zbulimet më të mëdha arkeologjike, më i rëndësishmi i trashëgimisë kulturore shqiptare, është Amfiteatri antik. I ndërtuar në shekullin e dytë të erës sonë, ndodhet vetëm 500 metra larg qendrës së Durrësit, lehtësisht i vizitueshëm nga të gjithë.

“Mendoj se pjesa historike e qytetit është e ruajtur mirë, kjo vepër është zbuluar në vitin 1966 dhe jemi të surprizuar. Do qëndrojmë 6 ditë, por më shumë na pëlqen të vizitojmë sa më shumë vende.”

“Qëndrojmë në Golem. Ne na pëlqen Durrësi dhe këtu ka gjëra interesante për tu parë, siç është ky amfiteatër”.

Vendosja në qendër të vëmendjes si qytet i lashtë ilir, i jep Durrësit mundësinë të jetë i vizitueshëm jo vetëm prej bregdetit gjatë sezonit veror, por edhe si një qendër e rëndësishme e turizmit kulturor.

“Është një vend i bukur dhe po shijojmë bregdetin e Durrësit. Bashkë me shokët vendosëm të bëjmë një vizitë në amfiteatër”.

“Ne sapo kemi ardhur në Durrës. Erdhëm dje pasdite, jemi nga Franca dhe sapo nisëm vizitat që na interesojnë. Nuk dimë shumë gjëra për qytetin dhe vetëm kemi lexuar se amfiteatri i Durrësit është një nga më të mëdhenjtë në Ballkan. Do të qëndrojmë edhe dy netë të tjera”.

“Kjo është hera ime e parë që vij në Shqipëri. Çdo gjë është e re për mua”.

Torra mesjetare, muret bizantine, forumi rrethor, termat e periudhës romake, së bashku me Xhaminë e vjetër Fatih dhe kishën Shën Lucia, mbeten disa nga objektet më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj, me 50 përqind më shumë turistë krahasuar me sezonin e kaluar.

Tv Klan