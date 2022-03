Joe Biden bën gafë, përmend popullin iranian në vend të atij ukrainas

Shpërndaje







16:26 02/03/2022

Sulmi rus në Ukrainë ishte një nga çështjet kryesore të ngritura nga presidenti amerikan Joe Biden gjatë fjalimit të tij në Kongresin Amerikan. Biden e cilësoi presidentin rus Vladimir Putin një diktator dhe lavdëroi trimërinë e popullit ukrainas dhe liderin e tij Volodymyr Zelensky gjatë fjalës së tij.

Mirëpo një lapsus i presidentit amerikan u përhap shpejt në rrjetet sociale. Gjatë fjalimit ai ngatërroi popullin ukrainas me atë iranian. “Putini mund të rrethojë Kievin me tanke, por ai kurrë nuk do të fitojë zemrat dhe shpirtrat e popullit iranian“, tha ai.

Por teksa pati nga ata që e kritikuan, disa gazetarë politikë ishin të mendimit se nuk duhej shpërqendruar vëmendja nga çështjet kryesore për të cilat foli presidenti amerikan.

Klan News