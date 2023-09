Jofiel Koço: Ka UFO 5 metra të lartë, tani do flitet më shumë për alienët

Shpërndaje







18:59 14/09/2023

Në Meksikë u prezantuan sot për publikun trupat e fosilizuar të dy UFO-ve, ngjarje kjo që ka ngjallur kureshtje në botë, por një pjesë tjetër nuk e ka besuar.

Për të folur për këtë ngjarje, në emisionin Rudina në Tv Klan ka qenë i ftuar astrologu dhe numerologu Jofiel Koço, i cili në një lidhje Skype ka thënë se e beson që dy trupat e prezantuar në Meksikë janë jashtëtokësorë.

Sipas tij, UFO-t janë të dimensioneve të ndryshme, që shkojnë deri në 5 metra gjatësi, më të vegjël se njerëzit por edhe fare mikroskopik.

Rudina: Ti beson vërtetë që ato janë UFO?

Jofiel Koço: Të them të drejtën, patjetër që janë forma jete, janë specie, janë forma ekzistence. Ne mund të hasim UFO shumë të mëdhenj në dimension, mund të hasim dhe UFO shumë të vegjël në dimension. Unë besoj se janë, sepse përndryshe nuk do t’i nxirrnin. Të mos ngatërrohemi nga dimensionet. Ka UFO që janë 5 metra të lartë, ka UFO që janë më të vegjël se ne në gjatësi, ka dhe UFO akoma mikro të cilët mund t’i konsiderojmë shumë të vegjël. Por them që këto janë reale, sepse tani do ndodhë ajo që quhet “disclose”, pra do flitet gjithmonë e më shumë për alienët.

/tvklan.al