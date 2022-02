Johnson: Britania krah Ukrainës derisa “qiriri i lirisë të ndizet sërish”

17:03 28/02/2022

Kryeministri Boris Johnson thotë se Mbretëria e Bashkuar do të jetë krah Ukrainës derisa “qiriri i lirisë të ndizet sërish, i shndërritshëm në pavarësi dhe liri”.

Mbretëria e Bashkuar ka dërguar ndihma ushtarake dhe ka vendosur sanksione kundër bankave ruse dhe miliarderëve.

Megjithatë, Britania nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë, duke qenë se nuk është anëtare e NATO-s dhe prezenca e tyre do të çonte në një luftë mes Britanisë dhe Rusisë./tvklan.al

The candle of freedom may burn low in Ukraine in the days and perhaps months ahead, but the UK will stand by you, by Ukraine, until that candle blazes again, bright in independence and liberty.



