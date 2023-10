Jon Bon Jovi shpallet personi i vitit

23:00 20/10/2023

Muzikanti është vlerësuar për arritjet në fushën e muzikës dhe se është marrë me bamirësi

Ylli i muzikës rrok Jon Bon Jovi është shpallur personi i vitit 2024 nga organizata jofitimprurës MusiCares.

Krahas arritjeve në fushën e muzikës, Bon Jovi po njihet edhe për punën e tij filantropike.

Në vitin 2006, ai themeloi Fondacionin Jon Bon Jovi Soul, i cili ka si qëllim të ndihmojë të varfërit dhe të pastrehët.

Në një deklaratë muzikanti shprehu mirënjohje për këtë vlerësim.

“Puna filantropike ka qenë një gur themeli i jetës sime dhe ka ecur gjithmonë së bashku me karrierën dhe arritjet e mia muzikore. Gati dy dekada më parë, kur formova JBJ Soul Foundation dhe JBJ Soul Kitchens, pashë dhe vazhdoj të shoh ndikimin që ka bamirësia në komunitet. Unë e di të them me siguri: Të ndihmosh komunitetin do të thotë ndihmosh veten.”

61-vjeçari është vokalisti i një grupi jashtëzakonisht të suksesshëm të, i cili u formua në vitin 1983. Grupi është i famshëm për hite të tilla si “Livin On A Prayer”, “You Give Love A Bad Name” dhe “Its my life”.

Ky grup mbetet një nga grupet më të mëdha në industrinë e muzikës amerikane.

Klan News