Jorida Tabaku: Inflacioni socialist po prek të gjitha shtresat e qytetarëve

11:11 22/12/2022

Në fjalimingjatë seancës parlamentare, deputetja Jorida Tabaku është shprehur se qeverisa shqiptare është e paaftë të menaxhojë buxhetet dhe punon vetëm një muaj në fundvit. Madje ajo inflacionin e quan inflacion socialist dhe jo inflacionin e luftës.

Jorida Tabaku: Ndodhemi në ditët e fundit të 2022 dhe qeverisa shqiptare nuk ka shfrytëzuar 40% të të ardhurave, qeveria shqiptare është e paaftë që të menaxhojë një buxhet dhe punon vetëm një muaj në fundvit nga 12 muaj që ka viti, mbledh të ardhura vetëm një muaj në fundvit e krenohet se ka mbledhur më shumë të ardhura mbi 500 milion Euro e krenohet se është një shtet i madh, shtet i madh nënkupton qytetarë të varfër, nënkupton buxhet familjar të varfër dhe unë nuk besoj se duhet të ketë krenari sot këtu kur i drejtohemi familjeve shqiptare që taksat e tyre po i shpenzojmë në këtë mënyrë.

Ky sistem ka mundësuar sot që inflacioni socialist, po është inflacion socialist, jo i luftës të prekë të gjitha shtresat e qytetarëve që ndjehen të pambrojtur, por veçanërisht prek shtresat e mesme, atë shtresë që është dhe duhet të ishte bërthama e një shoqërie në zhvillim.

Atë shtresë që ka fuqinë e forcën që të ndryshojë jo vetëm jetën ekonomike, por edhe drejtimin politik të një vendi. Atë shtresë që nuk e miklon dot as me një thes miell as me koncesion, as me tendera, as me kulla as me llaç. Familjet e kësaj shtrese nëpërkëmben më shumë sesa kushdo, sot janë ato që po largohen masivisht nga Shqipëria. Rritja e kësteve të kredisë që është një realitet i ri që PD-ja ka muaj që e paralajmëron, nuk merret parasysh nga asnjë nga politikat, as të Bankës së Shqipërisë, por nuk shihet as nga qeveria shqiptare. /tvklan.al