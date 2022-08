Josa kërkon fitore

21:09 19/08/2022

Trajneri i Vllaznisë, Mirel Josa, e konsideron të fortë përballjen në transfertë kundër Erzenit dhe kërkon nga ekipi vlerësim maksimal. Në konferencën për shtyp para takimit, ai shtoi se kundërshtari është një skuadër që ka treguar karakter sezonin e shkuar në Kategorinë e Parë dhe tani ka qëllime të tjera.

“Normal, nuk do të thotë që është starti e do ta fitojmë me patjetër ndeshjen. Ne duhet të shkojmë me mendimin për ta fituar ndeshjen. Dhe nuk ka rëndësi niveli i skuadrës që luajmë. Jo vetëm në ndeshjen me Erzenin, por në të gjitha ndeshjet e tjera që do të kemi në vazhdimësi duhet t’i vlerësojmë në maksimum. Duke i vlerësuar kundërshtarët në maksimum, atëherë vlerësojmë punën tonë”.

Tekniku i kuqebluve shtoi se objektivi në këtë sezon do të jetë që të fitojë çdo takim. Kapiteni i Vllaznisë, Erdenis Gurishta, u shpreh se skuadra është gati për këtë sezon të ri dhe se lojtarët hyjnë me ide të qarta.

“Objektivat janë të jemi sa më të fortë në kampionat. Mezi po presim ditën e nesërme. Do të futemi në fushë dhe të japim maksimumin. Duhet ta vlerësojmë kundërshtarin, nuk ka rëndësi është Erzeni apo kampionia në fuqi. Do të jetë i njëjti impenjim. Duhet të shkojmë me këtë ide. Pastaj duhet të përballemi me të gjitha episodet që na jep ndeshja”.

Sfida luhet të shtunën në orën 17:00 në stadiumin “Niko Dovana”.

