“Ju dua”, mesazhi në shqip i djalit për 4 prindërit amerikanë: Më keni ndryshuar jetën

15:58 12/06/2022

Në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Ingriti dhe prindërit e tij biologjikë, Dona e Gëzimi, kanë thirrur dy familjet e tij nga Amerika. Xhek, Laurie, Stejsi dhe Tim ndodhen në njërën anë të murit të studios “E diela shqiptare” në Tv Klan, nga ana tjetër qëndron Ingriti, i gatshëm për t’iu dhënë mesazhin. Dona e Gëzimi vështrojnë gjithçka nga ballkoni, ndërsa familjet amerikane janë tërësisht të papërgatitur për atë çka pason.

Ingrit: Ajo që unë dua t’ju them sot, do jetë në gjuhën shqipe jo thjesht sepse siç tha edhe Arditi, ju po dëgjoni përkthimin në kufje në anglisht, por ku ka më bukur se sa këtë mesazh ta jap sot tek ju në gjuhën shqipe, në Shqipëri, kur jeni të gjashtë bashkë. Ju dua, në shqip tingëllon shumë bukur. Unë ju dua shumë, shumë. E dyta, ju ma keni ndryshuar jetën time për mirë me thjeshtësinë tuaj dhe unë iu jam shumë mirënjohës dhe falënderues për këtë.

Unë kurrë nuk e dija që një ditë jo thjesht mund të diplomohesha në Shtetet e Bashkuara dhe të ndërtoja një jetë të re atje, unë nuk e dija që me mbarimin e shkollës nuk do merrja thjesht një diplomë, por do merrja edhe dy palë prindër të tjerë, shumë vëllezër dhe motra, gjyshër dhe gjyshe e të afërm të tjerë. Mesazhi që unë të përcjell tek ju dhe te njerëz të tjerë, është që për të ndryshuar botën, për t’i ndryshuar qoftë edhe një personi tjetër jetën për mirë, për t’u ndjerë mirë edhe vetë, nuk duhen shumë manovra, shumë para, nuk duhen shumë materiale, mjafton të kesh një zemër të mirë, një buzëqeshje të ëmbël dhe një përqafim të ngrohtë siç e keni ju dhe për këtë ju jam shumë mirënjohës./tvklan.al