Ju kujtohet sherri mes mësueseve në Vlorë? Autorja e agresionit jep akoma mësim në atë shkollë dhe madje “gradohet”

21:00 07/02/2024

Në 21 Nëntor 2023, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan, transmetoi një problematikë nga fshati Kuç i Vlorës. Në shkollën “Memo Meto” në datën 18 Tetor 2023 në ambientet e shkollës, 2 mësuese u konfliktuan jo vetëm verbalisht, por situata degjeneroi edhe në dhunë fizike.

Blerina Muça, mësuesja e Bio-Kimisë, tha se ka pasur një debat me një koleg të shkollës, debat që sipas saj u regjistrua nga mësuesja e anglishtes Irma Yzeiraj, e cila e kërcënoi me publikimin e videos. Më pas, mësuese Blerina tregoi, se është bullizuar dhe ofenduar vazhdimisht nga kolegia Irma për faktin, se mban syze optike, është beqare, apo duke e akuzuar, për raporte intime me persona të ndryshëm.

Blerina Muça: Vij këtë vit përsëri në shkollë dhe gjëja e parë që filloi ishin kërcënimet ndaj meje, me bullizim të tmerrshëm duke cënuar anën time morale.

Pyetje: Çfarë të thuhej konkretisht?

Blerina Muça: “Ke shkuar me shoferin e autobusit”, “je qorre”, “je e shëmtuar”, “të ka lënë Zoti të shëmtuar”, “je beqare”. Në momentin që shkuam në oborrin e shkollës, zonja më vjen nga mbrapa, më kap për flokësh, duke bërtitur “do të të tërheq zvarrë, do të të shqyej”. Kjo më merr syzet optike sepse unë në njërin sy jam me 30% shikim dhe mundohet që t’i thyejë. Syzet m’u bënë copash.

Një debat i nisur në furgonin e transportit, shkoi në pikën që në ambientet e shkollës, mësuese Irma e kapi nga flokët Blerinën, duke i thyer edhe syzet. Gjatë konfliktit kanë qenë prezentë nxënësit dhe drejtoresha e shkollës.

Mësuese Blerina: Më jep lekët e syzeve!

Mësuese Irma: Moj, do të marr zvarrë! Do të thyej telefonin!

Mësuese Blerina: Do më thyesh telefonin? Mbush ti moj?

Mësuese Irma: Bëj video!

Mësuese Blerina: Ashtu më ke bërë dhe ti.

Pas transmetimit, Ministria e Arsimit reagoi duke u shprehur se do të vepronte, pasi prokuroria të zbardhte ngjarjen. Në përgjigjen e Prokurorisë thuhet se nga studimi i materialit nuk janë konstatuar elementë të veprës penale dhe materiali është arkivuar. Për të dyja mësueset e konfliktuara u morën masa “Paralajmërim për largim nga puna”.

Së fundi, mësuese Irma Yzeiraj, është përfshirë në debate me prindër të nxënësve të shkollës Memo Meto, pasi këta të fundit nuk kanë pranuar të hyjnë në mësim, duke thënë se ndjehen të bullizuar.

Mësuese Irma: Sa nxënës nuk duan të hyjnë në orën time? Do t’i numërojmë dhe do vemi në klasë. Ta dimë, sa nxënës nuk duan të hyjnë në orën time. Dua të di, sa nxënës nuk vijnë në orën time!

Drejtoresha: Unë i futa në mësim.

Mësuese Irma: Ka ndonjë arsye, pse s’donin?

Drejtoresha: Ma thanë dhe arsyen.

Mësuese Irma: Kishin ndonjë arsye tjetër, se unë s’kam bërë më mësim me ta.

Drejtoresha: Jo, s’ke bërë.



“Stop” ka biseduar me psikologen që ka bërë vlerësimin psiko-social dhe ajo thotë se duke qenë se ka pyetur mësues, nxënës dhe performanca e saj në punë është e mirë, atëherë ka arritur rezultate të mjaftueshme, gjë që ka çuar në emërimin përfundimtar të mësueses së anglishtes.

Psikologia: Atëherë, unë jam bazuar në një procedurë, kështu që unë kam bërë pyetësor me nxënës, kam bërë vlerësim nga drejtori i shkollës, kam bërë intervistë, vëzhgimin dhe nga rezultatet, që mua më kanë dalë nga të gjitha instrumentet, që kam përdorur, më kanë rezultuar, që vlerësimi, që unë duhet t’i bëja mësuese Irma Yzeiraj, më ka dalë i mjaftueshëm.

Gazetarja: Po vlerësim psiko-social mësueses a i keni bërë?

Psikologia: I kam bërë. Ky është vlerësimi, që unë i kam bërë.

Gazetarja: Pjesëmarrja në një konflikt dhe veprimet e pahijshme në ambientet e shkollës, nuk ndikojnë në vlerësimin që ju bëni?

Psikologia: Neve si psikologë vlerësojmë tetë fusha, në të cilat ne bazohemi dhe në aspektin arsimor akademik, mësuesja është mjaftueshëm e mirë dhe marrëdhënia me nxënësit është e mirë. Kështu që unë këto dy komponentë nuk mund t’ia vija dobët. Sigurisht, që mësuesja ka kaluar dhe në komision, që ka bërë intervistën në ZVA, që kështu është bërë vlerësim nga të dyja anët dhe është bërë mjaftueshëm./tvklan.al