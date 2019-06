“Ju lutem më ndihmoni”, njerëzit i përgjigjen thirrjes së qytetarit

Pak ditë më parë “Stop” transmetoi rastin e qytetarit Sabri Çeka, i cili vuan me diagnozën Hemofili A. Pasi trokiti në të gjitha zyrat e mundshme, nuk mundi të sigurojë age flutur, për të cilën kishte nevojë.

Por pas transmetimit të problemit të tij në “Stop”, u sensibilizuan qytetarët brenda dhe jashtë vendit, mes cilëve dy infermierë nga Gjermania, Pranvera Kamberaj dhe Gestian Potka, që i siguruan nga 20 age secili, si dhe Violeta Nocaj nga Rubiku me 1 age.

Gazetarja: I jemi drejtuar qytetit të Elbasanit për të takuar Sabriun, sepse pasi u trajtua rasti i tij në emisionin investigativ “Stop”, pati reagime të shumta nga qytetarët, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë. Këtu përmendim, dy infermierë shqiptarë, të cilët punojnë në Gjermani. E para është Pranvera Kamberaj dhe i dyti Gestian Potka.

Pranvera Kamberaj: Pasi pashë emisionin “Stop”, atë pacientin që ka qenë në Gjermani me hemofili, u indinjova se si ka mundësi që në Shqipëri nuk iu ofrua fare ndihmë. E ndjeva si detyrë me gjithë mend që t’i përgjigjesha të paktën me një pjesë të ageve. Do të mundohem që qoftë edhe t’ia blej vetë. Kam filluar sot aksionin që të komunikoj me kolegët ose me shqiptarë të tjerë këtu që t’ia sigurojmë.

Gazetarja: Unë ta falenderoj shumë që u bërë pjesë e emisionit “Stop” duke dhënë kontributin tënd.

Pranvera Kamberaj: Urime dhe me gjithë mend faleminderit të jeni dhe që trajtoni shumë gjëra që janë të harruara dhe me gjithë mend duhet të dalin hapur se si funksionojnë.

Gazetarja: Të dy infermierët të ndihmojnë me 20 age secili, të cilat do t’i sjellin brenda javës. Ndërkohë, kemi edhe një age të dërguar nga Violeta Nocaj, nga qyteti i Rubikut.

Sabri Çeka: Shumë faleminderit, jo vetëm kaq. Por ndihmesa vazhdon edhe nga një shtet tjetër i Europës, nga Malta, ku është zonja Ana Hasler, e cila më ka shkruar personalisht pasi ka parë emisionin “Stop”. Ajo ndihmon me 50 age. Kemi një zonjë tjetër prapë, Milika Selmani, nga qyteti i Fierit. Ka edhe shumë-shumë të tjerë që më kanë shkruar. I falënderoj pa masë si shqiptarët brenda vendit, ashtu edhe ato jashtë vendit. Në veçanti ju falënderoj ju emisionin “Stop”. Nuk është detyrë e Shqiptarëve dhe gazetarëve, por është një detyrë e Ministrisë së shëndetësisë, e cila nuk e ka vënë ujin në zjarr farë, as para dhe as pas transmetimit në emisionin “Stop” nuk kam asnjë lloj kontakti.

Gazetarja: Megjithatë, kjo tregon që ti Sabri nuk je vetëm.

Sabri Çeka: Unë nuk e dija këtë, por tani e besova që nuk jam vetëm. Jam me të gjithë shqiptarët në krah dhe do ia dal. /tvklan.al