Ju prezantojmë me këngëtaren Gonee, vajzën shqiptare të lindur në Austri

18:46 12/02/2022

Në emisionin “Rudina” ka qenë e ftuar një këngëtare e cila ndonëse është vetëm në fillimet e saj, ka një pasion të madh për muzikën, Antigona Kuklecaj, 22 vjeçe. Lindur dhe rritur në Salzburg të Austrisë, origjina nga Istogu i Kosovës. Ajo jeton në Austri, por vjen shpesh në Kosovë dhe Shqipëri për projektet e reja muzikore dhe madje sot ajo sapo ka mbërritur nga Austria në Tiranë vetëm për këtë intervistë.

Rudina Magjistari: Ku ndihesh më mirë, në Austri apo në Kosovë?

Gonne: Në fakt në Kosovë.

Rudina Magjistari: Të tërheq ideja për t’u kthyer në Kosovë?

Gonne: Po, tepër. Kur të kem mundësi, dua të vij në Kosovë për të jetuar. Të dyja anët janë shumë mirë. Unë në fakt jam mësuar në të dyja anët për të ardhur, ashtu si në Kosovë, ku kam ardhur shpesh, ashtu si në Austri ku jetoj, por në Kosovë më pëlqen më shumë?

Rudina Magjistari: Kështu që dashurinë tënde, si do ta zgjidhje: Do të ishte okey, nëse do të ishte austriak ose nëse është austriak sepse unë nuk e di apo shqiptar?

Gonee: Nuk e kam problem aq shumë./tvklan.al