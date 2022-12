“Ju tani jeni burra”, Veliaj kujton bisedën me nënën pas humbjes së babait: Sikur u rrita 20 vjet

18:32 27/12/2022

Përveç përgjigjeve me humor në rubrikën e “31 pyetjeve” të “Rudina” në Tv Klan, kryetari i bashkisë Erion Veliaj ndau edhe përjetime personale. Veliaj kujtoi një moment domethënës të viteve më parë, një bisedë me nënën pas ndarjes nga jeta të babait, prej së cilës iu duk se u rrit shumë herë më shumë se mosha e tij. Më tej, kryebashkiaku tregoi edhe për një nga perspektivat e së ardhmes.

Rudina Magjistari: Kujtimi më i bukur që ke me nënën tënde?

Erion Veliaj: Kujtimi më i bukur që kam me nënën time… më i bukur dhe më i trishtë, ka qenë biseda që ajo bëri me mua dhe tim vëlla pasi ne kishim humbur babain. Ishim shumë të vegjël dhe më kujtohet kur na tha, “ju tani jeni burra se keni vetëm mamin, por ne do ecim përpara, nuk e dimë çfarë do ketë jeta, por ne jemi vetëm ne të tre”. Ka qenë dhe i trishtë, por edhe shumë i bukur se aty sikur u rrita 20 vjet vetëm nga ajo bisedë që tani jemi ne të tre dhe duhet të ecim si skuadër.

Rudina Magjistari: Ku e sheh veten tënde pas 10 vitesh?

Erion Veliaj: Pas 10 vitesh e shoh veten si pedagog në universitet, ndoshta duke dhënë Shkenca Politike.

Rudina Magjistari: Është shpejt për pedagog.

Erion Veliaj: Unë besoj që njerëzit që kanë pasur përvoja duhet t’i ndajnë me të tjereët dhe një nga gjërat që shijoj më shumë është kur më thonë të bëj një bisedë me studentët. Këtë vit që kemi qenë viti i rinisë, kemi pasur aq shumë shanse të tilla sa një ditë e mendova po mirë çfarë ka një pedagog më shumë se unë që të bëjë muhabet me të rinjtë e të ndajë eksperiencat, kështu që e shoh që një ditë mund ta bëj atë./tvklan.al