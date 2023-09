Ju tërheqin në aventura dhe ju japin këshillat më të mira, këto janë “tezet e çmendura” të zodiakut

Shpërndaje







15:27 06/09/2023

Ndryshe nga shoqja që është ‘mamaja e grupit’ dhe sigurohet që të gjithë të jenë mirë, kemi ‘tezen e çmendur’ që të thotë ta bësh atë tatuazhin që e do aq shumë apo niset në një udhëtim të pa planifikuar.

Pak kokëkrisura, gati për argëtim dhe gjithmonë krah teje në aventurat e tua, është personi që s’ju lë vetëm. Togfjalëshi “teze e çmendur” zakonisht i atribuohet dikujt që vërtet ka një nip apo një mbesë, por mund të përdoret edhe për persona që përcjellin energjinë e aventurës dhe të njeriut që ju mbështet gjithmonë.

“Tezja e çmendur” nuk është vetëm personi që ju merr nëpër koncerte. Ajo ka këshilla të mençura që vijnë nga përvojat e mira. Mund t’i tregoni gjithçka dhe nuk do të gjykoheni sepse me gjasë, kanë bërë të njëjtat gabime si ju. Vazhdoni leximin për të mësuar shenjat që mbizotërohen nga kjo lloj energjie.

Binjakët

Binjakët janë inteligjentë, pak rrëmujaxhinj dhe shumë argëtues, tre cilësi që i përshtaten “tezes së çmendur”. Kjo shenjë ajri është e paparashikueshme dhe ka gjithmonë histori interesante për të rrëfyer. Nëse do dilni me një Binjak, jo vetëm që do frekuentoni vendin më të mirë, por edhe do takoni shumë njerëz sepse njohin thuajse çdokënd. Kanë shumë vetëbesim ndërsa ju do ndiheni rehat me të. Gjithashtu janë një shpatull ku mund të mbështeteni e të qani teksa ju këshillon.

Virgjëresha

Virgjëreshat duket se e kanë jetën në vijë, por nuk arrijnë të qëndrojnë në një lidhje edhe pse ky detaj nuk i shqetëson shumë. Ky fakt i bën të ndjekin kapriçot e tyre dhe të mësojnë gjëra të pazakonta. Kjo shenjë ka një mënyrë interesante të të veshurit, është e zgjuar dhe e edukuar dhe gati për të udhëtuar e zbuluar. I pëlqen të shkrepë fotografi e të ruajë kujtime si dhe ka një nuhatje të jashtëzakonshme për blerjet e mira, kështu që nuk do ju duhet të lodheni shumë.

Shigjetari

Kjo shenjë zjarri është rrëfimtari i zodiakut kështu që gjatë bisedës me të nuk do të bjerë kurrë heshtja. Është njeriu që do ju tërheqë nga dora për të kërcyer dhe do ju bëjë të kaloni mirë, edhe nëse ndiheni në siklet. Nga ana tjetër, Shigjetari di se çfarë të bëjë kur situatat vështirësohen. Mjafton një telefonatë dhe do të dëgjoni pikërisht atë që ju duhet.

Ujori

I drejtuar nga Urani, planeti i lirisë, Ujori është shoqja që merret me diçka tërësisht ndryshe dhe ti dëshiron ta imitosh. Ana e tyre artistike është e admirueshme. Si shenjë ajri, rrëmbehen gjithmonë nga momenti. Është shenja që mund ta marrësh shembull dhe njëkohësisht të argëtohesh kur kalon kohë me të./tvklan.al