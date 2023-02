Jugu i Shqipërisë, “Maldivet” e reja të Evropës

12:31 19/02/2023

Mediat italiane: Ky vend i mrekullueshëm evropian, destinacioni i verës 2023

Riviera shqiptare ka qenë në fokus të agjencisë italiane të turizmit “Si viggia”. Në një botim të fundit ata i kanë kushtuar vëmendje të veçantë rivierës shqiptare.

Madje e klasifikojnë si destinacion ëndrrash për 2023, ku lumenjtë shkëmborë, ujërat blu dhe malet e thepisura ndjekin njëri-tjetrin. Riviera Shqiptare, 154 kilometra brez i ngushtë bregdetar me hijeshi të sigurt që shtrihet nga Vlora në veri deri në Ksamil në jug, vetëm pak orë nga Italia dhe ideale për qëndrime me kosto të ulët.

Bregdeti jugor i Shqipërisë është një Eden autentik për ata që duan të kalojnë një pushim të këndshëm buzë detit në Evropë dhe në të njëjtën kohë të gjenden në atmosferën ëndërrimtare të Maldiveve dhe Karaibeve.

Pamjet janë spektakolare, plazhet për të gjitha shijet, shkëmbore, ranore, të izoluara, guraleca, të pacënuara, ujërat e thella dhe shpellat ruajnë mbetjet parahistorike.

Përveç plazheve dhe detit, ofron mundësinë për të zbuluar dhe njohur nga afër fshatrat e lashta mesjetare, qytetet e gjalla, kishat dhe kështjellat.

Përveç kësaj, riviera shqiptare ka pamje nga Joni, si Kroacia dhe Greqia, por bukuria kombinon gjithashtu çmimet e përballueshme dhe distancën nga turizmi masiv. Sepse plazhet shqiptare janë edhe sot thuajse të shkreta, oaze paqeje dhe relaksi.

Për pushime në plazh në Shqipëri, një nga destinacionet më të preferuara është gadishulli i Karaburunit, një magji pranë Vlorës, Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan.

E arritshme vetëm nga deti, gadishulli ofron perla të pakrahasueshme si Kepi i Gjuhëzës, me një vijë bregdetare të pandotur dhe shpella të shkëlqyera, duke përmendur shpellën mijërvjeçare të Haxhi Aliut. Stalaktite dhe një ujëvarë mbresëlënëse përgjatë murit të pasmë.

Një cep tjetër i parajsës në gadishull është Gjiri i Gramës, një “shenjtërore e detit”, muret shkëmbore të të cilit ruajnë shkrimet e detarëve të lashtë si dhe një nga plazhet më magjepsëse në Shqipëri, me rërë të bardhë dhe natyrë që të lë pa frymë.

Për më tepër, qyteti i Himarës përqafohet nga një shtrirje e egër bregdeti që arrin të mbajë të pandryshuar vendet përrallore si Gjiri i Llamanit ku kodrat e gjelbra bashkohen me blunë e detit dhe plazhet e Prinos dhe Potami.

E pamundur të mos qëndrosh në Borsh, i cili me 6 kilometra plazh, është i përsosur për rigjenerimin e shëtitjeve buzë detit mes aromës së agrumeve dhe profilit të pemëve të ullirit, dhe në qytetin e mrekullueshëm të Drymades, disa kilometra larg. Fshati piktoresk i Dhërmiut, ku deti është i veshur me njëmijë nuanca blu dhe plazhi verbon me guralecë të bardhë të përzier me rërë të imët.

Megjithatë, destinacioni i ri i pushimeve 2023 ka shigjeta të panumërta në harkun e tij: arkipelagun e Ksamilit i cili ngjason me plazhet e Karaibeve dhe ujërat transparente, katër ishujt e pabanuar të të cilit janë një himn i vërtetë relaksimi.

Dhe pastaj, por jo më pak e rëndësishme, parqet kombëtare. Në rrethin e Vlorës vlen të shihet Parku Kombëtar i Llogarasë, ku mes fushave të gjera dhe shkëmbinjve të lartë, spikasin pikat panoramike më të pabesueshme të Shqipërisë: Nga qafa e Çezarit vështrimi humbet duke admiruar gjirin e Orikumit, Karaburunin. gadishulli dhe fshati i Dukatit ndërsa nga qafa e Llogarasë pamja është e paçmuar e bregut të Jonit, e Kanionit të Përroit të thatë dhe e malit Vetetimë.

Për dashamirët e historisë dhe arkeologjisë, nuk mund të mungojë Parku Kombëtar i Butrintit, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s që nga viti 2005, një nga vendet më prestigjioze arkeologjike në vend.

Klan News