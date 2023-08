Junta e Nigerit kërkon ndihmën e mercenarëve ‘Wagner’

21:20 02/08/2023

ECOWAS i qëndron ultimatumit për rikthimin e rendit kushtetues

Blloku rajonal i shteteve të Afrikës Perëndimore tha se ndërhyrja ushtarake në Niger që po udhëhiqet nga junta, “është mjeti i fundit”, ndërsa për të shtuar trysninë ndaj liderëve të puçit. Nigeria fqinje ndërpreu furnizimin me energji elektrike. Shefat e ushtrisë të shteteve të bllokut ECOWAS u takuan më 2 gusht për të përgatitur një përgjigje për situatën në Niger. Në takim ishte i pranishëm edhe një delegacion nga Nigeri, një javë pas puçit ushtarak, që detyroi Francën të evakuojë shtetasit e saj.

Bashkësia Ekonomike e shteteve të Afrikës Perëndimore (ECOWAS) gjatë fundjavës vendosi sanksione tregtare dhe financiare dhe lëshoi ultimatum një javor ndaj puçistëve që të rikthejnë pushtetin te presidenti i zgjedhur në mënyrë demokratike në të kundërt paralajmëruan përdorimin e forcës.

“Opsioni ushtarak është mjeti i fundit, por ne jemi të përgatitur për çdo skenar. Një ekip i ECOWAS, i udhëhequr nga ish-lideri nigerian, Abdulsalami Abubakar, ishte në Niger për “negociata”.

ECOWAS do të zhvillojë takim treditor në Abuxha. Aktualisht këtë grup rajonal e udhëheq Nigeria, një superfuqi ushtarake dhe ekonomike në Afrikën Perëndimore. Ky shtet ka ndërprerë furnizimin me energji elektrike për Nigerin me qëllim për të shtuar presionin ndaj krerëve të puçit. Nigeri, një prej shteteve më të varfra në botë, merr 70 për qind të energjisë elektrike nga Nigeria. Ndërkaq, Mali dhe Burkina Faso, që udhëhiqen gjithashtu nga juntat ushtarake, kanë paralajmëruar kundër çdo ndërhyrjeje ushtarake në Niger, duke konsideruar se një gjë e tillë si “shpallje e luftës” kundër tyre.

Një prej liderëve të puçit, gjenerali Salifou Mody, ka shkuar në Mali për negociata. Burime thonë se ai ka kërkuar ndihmën e mercenarëve Wagner në rast të një ndërhyrjeje ushtarake.

Për shkak të puçit, Franca ka njoftuar evakuimin e shtetasve të saj nga Nigeri. Deri më tani nga ky shtet janë larguar 500 vetë, shumica francezë. Por, në mesin e të evakuuarve ka edhe shtetas të Portugalisë, Belgjikës, Nigerisë, Etiopisë dhe Libanit. Edhe Italia ka njoftuar se ka evakuuar rreth 100 të huaj nga Nigeri, dhe radio ANSA raportoi se në mesin e tyre ishin 36 italianë dhe 21 amerikanë.

Ndërkaq, Gjermania u ka bërë thirrje shtetasve të saj të largohen. Shtetet e Bashkuara, që kanë 1.100 trupa të stacionuara në Niger, deri më tani nuk kanë bërë ndonjë njoftim për evakuimin e amerikanëve.

Klan News