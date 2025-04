Gjyshi i Justin Bieber, Bruce Dale është ndarë nga jeta ditën e djeshme. Këngëtari i “Sorry“ është duke vajtuar humbjen e gjyshit të tij të dashur, me të cilin duket se kishte një raport shumë të ngushtë. Mes kujtimeve dhe dhimbjes së thellë ai ka ndarë me ndjekësit disa fjalë të ndjera.

“Gjysh, unë gjithmonë t’i merrja gjithë paratë e tua. Mbaj mend që më thoje se gjyshja të jepte ty vetëm 20 dollarë në javë. Gjithmonë të bindja që ti t’i shpenzoje ato për snaks ose lojëra hokei të premteve mbrëma. Ti gjithmonë m’i jepje mua. Arra, misra, topa çamçakëz, topa. Ti më ke dhënë gjithmonë forcë”, ka shkruar Justin në një postim.

Postimi i Justin Bieber.

Mes mallit dhe dhimbjes, Justin shkruan se mezi pret që të takoj gjyshin e tij në parajsë. E deri në atë kohë reperi shprehet se do të jetojë me kujtimet e gjyshit të tij.

“Mezi pres të të shoh sërish në parajsë. Deri atëherë e di që po më shikon nga atje lart dhe ndoshta po ngacmon akoma Beatty ose Fagon që nuk e panë atë goditje me shkopin në qoshe. Do të më mungosh. Do ta lë veten të kujtoj të gjitha kohët e mrekullueshme që kemi kaluar”, ka shkruar më tej reperi.

Bruce Dale ishte babai i nënës së Justin Bieber, Patti Mallette. Mjekët thonë se ai vdiqa nga shkaqe natyrale, ai la pas katër fëmijët e tij: Candie Toper, Chris Mallette, Chris Dale dhe Pattie Mallette (nëna e Bieber).

Me nipin e tij Bieber i ndjeri Bruce Dale ka pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë, këtë e ka rrëfyer dhe në një intervistë emocionuese dhe mjaft të sinqertë në Shkurt të vitit 2018./tvklan.al