Juve gati 40 mln Euro për Zaniolo

Juventus është gati të paguajë 40 milionë Euro për mesfushorin e Romës Nicolò Zaniolo. 19-vjeçari iu bashkua klubit kryeqytetas si formë barazpeshimi pas kalimit të Naingolan tek inter.

Mendohej se ai ende nuk ishte gati për të qenë titullar tek Roma por tashmë është kthyer në një prej zbulimeve të Serie A. Zaniolo ka luajtur deri tani 13 ndeshje duke shënuar tre gola, dhe mediat italiane i mëshojnë faktit që Juve është bindur mjaftueshëm prej tij duke u bërë gati të bëjë ofertën në përfundim të këtij sezoni.

Oferta formale do të jetë fillimisht 40 milionë euro menjëherë sapo të hapet merkato e verës. Ndërkaq raportohet se Roma do të përpiqet ta mbajë talentin e ri dhe për këtë do ti ofrojnë dyfishimin e pagës aktuale prej 700 mijë eurosh në sezon.

Tv Klan