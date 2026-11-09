Juventusi po përballet me një emergjencë dëmtimesh. Sipas të dhënave të Transfermarkt, bardhezinjtë renditen ndër klubet me më shumë futbollistë të dëmtuar në pesë kampionatet kryesore të Europës.
Plot tetë lojtarë rezultonin jashtë fushave, me një vlerë totale tregu prej 255 milionë eurosh, shifra më e lartë në këtë klasifikim.
Mes mungesave më të rëndësishme për Luciano Spallettin janë Kenan Yildiz, Manuel Locatelli dhe Khéphren Thuram.
Probleme fizike kanë pasur gjithashtu Nico Gonzalez, Francisco Conceição, Andrea Cambiaso dhe Milik.
Ndërkohë, Celik është rikuperuar, por pas transfertës në Firence, listës së mungesave i është shtuar edhe Pierre Kalulu, i cili ka pësuar dëmtim dhe nuk do të jetë në dispozicion të kombëtares franceze.
Situata bëhet edhe më delikate për shkak të rezultateve. Juventusi ndodhet gjashtë pikë larg zonës së katërt dhe njëmbëdhjetë pikë prapa Lazios kryesuese.
Megjithatë, për ndeshjen e 22 nëntorit kundër Venezia-s priten lajme pozitive, me rikthimin e mundshëm të Nico Gonzalez, Cambiaso dhe Conceiçãos.
Më gjatë duhet të presë për Yildizin, i cili synon rikthimin në dhjetor. Për Thuramin parashikohet janari, ndërsa Locatelli pritet të mungojë deri në pranverë.
Një situatë që e vë Spallettin përballë një sfide të dyfishtë, të menaxhojë emergjencën fizike dhe njëkohësisht të rikthejë Juventusin në rrugën e rezultateve pozitive.
Klan News
/tvklan.al