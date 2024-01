Juventus fiton me përmbysje

22:05 07/01/2024

Milan mposht Empolin

Juventusi mundi 2 – 1 me përmbysje Salernitanën të dielën, duke mbajtur në 2 pikë diferencën me Interin kryesues. Kundërshtarët luajtën prej minutës së 53′ me një futbollistë prej 1 kartoni të kuq.

Milani u kthye te fitorja në transfertë pas 3 muajsh. Skuadra e Piolit mundi 3 – 0 Empolin, duke forcuar pozitën në vendin e tretë.

Napoli u mund 3 – 0 në fushën e Torinos ku luajti për shumë minuta me 10 lojtarë për shkak të një kartoni të kuq.

Seria A me këto takime mbylli fazën e parë.

Tv Klan