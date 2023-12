Juventus fiton me Romën

23:06 30/12/2023

Shkurton diferencën me Interin në 2 pikë

Juventus fitoi takimin e javës së 18 me Romën dhe tani është 2 pikë larg Interit të vendit të parë. Ndeshja me Romën e luajtur të shtunën në Torino u mbyll me rezultatin 1-0 falë golit të Rabio.

Milan forcoi pozitën në vendin e tretë, duke mundur 1-0 Sasuolon. Pulishiç ishte autori i golit të vetëm të takimit.

Tv Klan