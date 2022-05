Juventus fton në Torino agjenten e Pogba, paga pengesë për marrëveshje

22:26 15/05/2022

Disa dashuri bëjnë xhiro të mëdha dhe më pas kthehen. Një frazë e famshme e ish-drejtorit sportiv të Milanit, Adriano Galiani, që duket se përmbledh në mënyrë perfekte situatën e Pol Pogba. Francezi ka një kontratë që skadon në Qershor të këtij viti me Mançester Junajtid dhe ka refuzuar tashmë rinovimin me “djajtë e kuq”. Interesat e futbollistit tashmë përfaqësohen nga Rafaela Pimenta.

Ajo parashikohet se do të mbërrijë në Torino në orët e ardhshme për të biseduar nga afër me drejtuesit e Juventusit dhe për të kuptuar nëse është vërtetë e mundur të negocionohet për rikthimin e Pogba me fanellën bardhezi. Dëshira e 29-vjeçarit për tu kthyer në Seria nuk mungon, ndërsa nga ana tjetër klubi i Juventusit nuk mund të ofrojë pagën që kërkon futbollisti.

Për momentin oferta e Juventusit është më e ulët se të tjerat, por takimi mes palëve pritet të sheshojë gjërat. Gjithashtu, temë e diskutimit mund të jenë edhe tre futbollistë të tjerë që përfaqësoheshin nga i ndjeri, Mino Rajola, si De Ligt, Kin dhe Pellegrini. Gjithsesi, tema kryesore e diskutimit do të jetë padyshim e ardhmja e Pol Pogba, me mesfushorin që është bërë kryefjalë e merkatos së shumë klubeve këtë periudhë.

Klan News