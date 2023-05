Juventus gjobitet me 718 mijë Euro

20:51 30/05/2023

Shkak u bënë manovrat me pagat

Juventusi duhet të paguajë 718 mijë Euro gjobë për manovrat e bëra me pagat. Vendimi për këtë akuzë në drejtim të klubit italian erdhi pas marrëveshjes së arritur me Federatën Italiane të Futbollit dhe nuk do të ketë ankimim.

Një pjesë e kësaj gjobe do të paguhet nga drejtues të klubit, ndërsa ish-presidenti Andrea Anjeli do të ketë një tjetër gjyq më 15 Qershor. Juventusit javën e kaluar u iu zbritën 10 pikë nga renditja e kampionatit, pas problemeve me bilancet në lëvizjet e lojtarëve.

Tv Klan