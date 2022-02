Juventus kalon në gjysmëfinalen e Kupës

09:06 11/02/2022

Juventus është kualifikuar për në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë. Bardhezinjtë kanë mposhtur me vështirësi 2-1 Sasuolon falë një goli të Dushan Vlahoviç në minutat e fundit të ndeshjes. Juventus e filloi mirë ndeshjen duke shënuar që në minutën e 3-të me anë të Dibala, por Sasuolo reagoi duke i vënë në vështirësi bardhezinjtë.

Pas disa rasteve Traore shënoi golin e barazimit në minutën e 23-të. Në pjesën e dytë Juventus ishte dominuese në fushë dhe krijoi një mori rastesh për shënim, por u ndal dy herë nga shtylla dhe disa herë të tjera nga portieri Pegolo që ishte në super-formë.

Por në minutën e 88-të portieri i Sasulos nuk mundi të shmangte prekjen e rrjetës, pasi goditja e Vlahoviç u devijua nga mbrojtësi Tresoldi. Tani në gjysmëfinale Juventusi do të përballet me Fiorentinën, një sfidë që pritet edhe me më shumë interes pasi Vlahoviç do të kthehet në Firence si kundërshtar.

