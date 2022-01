Juventus kualifikohet në Kupën e Italisë

00:26 19/01/2022

Në çerekfinale kalon edhe Lazio

Juventusi kaloi pengesën Sampdoria në Kupën e Italisë duke arritur çerekfinalet e turneut. Suksesi 4-1 erdhi falë golave të Kuadrados, Ruganit, Dibalas dhe Moratas. Juventus do të presë fituesin e takimit Kaljari-Sasuolo.

Lacio do të përballet me Milanin në çerekfinalet e Kupës së Italisë. Suksesi 1-0 ndaj Udinezes u vendos pas 120 minutash lojë me Imobilen që shënoi me fillimin e pjesën së dytë shtesë.

Tv Klan