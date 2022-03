Juventus mendon për merkaton

23:03 24/03/2022

Salah pasuesi i Dybala, kontakte me Jorginho e Pogba

Refuzimi për të rinovuar marrëveshjen me Liverpulin ka rritur akoma dhe më shumë interesin e skuadrave Europiane për Muhamed Salah. Egjiptiani ka edhe një vit kontratë me “The Reds”, e sipas “Gazeta dello Sport”, në garë për shërbimet e tij ka hyrë edhe Juventusi.

Torinezët synojnë që të përfitojnë nga kjo situatë e sulmuesit, që shikon bardhezinjtë si alternativë për t’u rikthyer sërish në Seria A, pas eksperiencave me Fiorentinën dhe Romën.



Hapësira që do lihet nga Dybala pritet të plotësohet me 29-vjeçarin, i cili duket se po mendon që të ndryshojë ambient dhe të përmirësojë pagën e tij aktuale me rreth 12 milionë Euro neto në sezon. Aktualisht, Juventus po punon në disa fronte, ku alternativat janë të shumta. Për mbrojtjen, torinezët kanë kërkuar informacion për Rudiger, teksa për mesin e fushës, objektiva janë dyshja që aktivizohet në Premier Ligën angleze, Jorginho dhe Pogba.

Klan News