Juventus në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë

23:41 02/02/2023

Skuadra e Allegrit fiton ndaj Lazio-s

Juventusi do të përballet me Interin në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë. Skuadra e Allegri-t fitoi 1 – 0 me Lazion.

Goli i Bremer në fundin e pjesës së parë vendosi takimin e luajtur të enjten. Gjysmëfinalja tjetër Fiorentina – Kremoneze.

Tv Klan