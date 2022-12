Juventus rrezikon përjashtimin

23:40 06/12/2022

Juventus rrezikon përjashtimin nga Seria A. Hetimi financiar më i ashpër në historinë pritet të ketë pasoja të mëdha për klubin torinez. Sipas një avokati italian, kjo do sjellë rënien nga kategoria, me Juventusin që tashmë duket se do përsëris historinë e “Calciopolit”. Prokuroria e Torinos ka propozuar akt-akuzën e ish-presidentit të Juventusit, Andrea Agnelli dhe dhjetë anëtarëve të tjerë të bordit drejtues të klubit për falsifikim dokumentesh. Akuza lidhet me nënshkrimet e futbollistëve mes viteve 2018 dhe 2020.

Prokuroria italiane po analizon provat për mbledhjen e gabuar të komisioneve dhe evidentimin e fitimeve fiktive tatimore. Juventusi përballet me “hetimin më serioz dhe më të ashpër në historinë e tij” në pritje të datës së seancës për gjyqin e kërkuar nga prokuroria e Torinos për parregullsi të dyshuara në bilancet e saj të sezoneve 2019-20 dhe 2020-21. Pasi mbretëroi para vitit 2020 në futbollin italian, torinezët kanë përfunduan dy vitet e fundit pa fituar titullin kampion dhe kanë dështuar në Europë.

Gjërat nuk janë mirë as këtë sezon, 10 pikë pas Napolit kryesues dhe të eliminuar nga Liga e Kampioneve Skandali financiar ka sjellë dorëheqjen e të gjithë anëtarëve të bordit drejtues, përfshirë presidentin, Andrea Agnelli, nënpresidentin Pavel Nedved dhe drejtori i përgjithshëm, Maurizio Arrivabene. Klubi është nën hetim për parregullsitë financiare gjatë periudhës së fillimit të pandemisë.

Klan News