Juventus sfidon Sportingun

Shpërndaje







23:40 12/04/2023

Allegri besimplotë: Duam dy finale, Pogba e Vlahovic mund të luajnë

Juventus kërkon të lë pas humbjen me Lazion në kampionat dhe këtë kërkon ta bëj në Europa League kundër Sportingut të Lisbonës. Një kundërshtarë tepër delikat për skuadrën italiane, që gjithsesi do të ketë në dispozicion dyshen, Vlahovic-Pogba. Trajneri Massimiliano Allegri vlerësoi rivalët që vijnë pas një ecurie fantastike ku nuk pësojnë humbje prej 11 sfidash.

“Në Torino do të jetë hapi i parë i rëndësishëm, që më pas të përpiqemi të kalojmë më tej. Ka gjithmonë presion mbi Juventusin. Duhet të vazhdojmë të punojmë në fushë, për të synuar finalen e Kupës së Italisë dhe të avancojmë në Europa League. Të gjithë nga kjo situatë do të dalin të forcuar. Do të ishim të çmendur ta nënvlerësonim Sportingun.”

Juventus kërkon të përsëris suksesin në Kupën UEFA, në sezonin 1992-1993. Ndërkaq, Sportingu ka një bilanc negativ në duelet me eliminim direkt, ku ka fituar vetëm 2 nga 16 ndeshje.

Klan News