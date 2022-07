Juventus tenton dopietë në merkato

23:58 30/07/2022

Bardhezinjtë shënjestrojnë Depay e Pjanic, duhet bindur Barcelona

Juventus mbetet në merkato. Bardhezinjtë nuk janë mjaftuar me afrimet e lojtarëve deri më tani, duke qënë gjithnjë në dritare për ndonjë lëvizje të mundshme. Me dëmtimin e Pogba dhe mungesën e një zëvendësuesi për Vlahoviç pas largimit të Morata, torinezët mbeten ende në vorbullën e thashethemeve për ndonjë goditje të fundit. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, bardhezinjtë kanë vënë në shënjestrën e tyre dy futbollistë të Barcelonës për të plotësuar hapësirat bosh në skuadër.

Emrat e lakuar janë ato të Memfis Depaj dhe Miralem Pjaniç. Dyshja ka mbetur jashtë planeve të trajnerit Xavi para sezonit të ri dhe largimi nga skuadra do të ishte i mirëseardhur. Për holandezin, Barcelona kërkon një shitje përfundimtare, teksa situata me boshnjakut është ndryshe.

Pjaniç ka liri të firmosë edhe në formulën e huazimit, me 32-vjeçarin që do rikthehej te Juventusi pas dy vitesh. Afrimi i boshnjakut shihet si më i mundur në këtë pikë për Juventusin, falë edhe marrëdhënies së mirë të tij me trajnerin Allegri, teksa për Depaj, parashikohet që deri në fund të merkatos të ketë një sforco financiare nga ana e drejtuesve bardhezi.

