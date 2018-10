Juventus triumfon ndaj Manchester UTD

Juventus arriti një fitore të rëndësishme në fushën e Manchester United e vlefshme për grupet e Champions League.

Skuadra italiane triumfoi me rezultatin 1–0 duke dominuar me lojë atë angleze mbrëmjen e së martës. Dybala vendosi sfidën me golin e realizuar në pjesën e parë, duke afruar Juve me fazën tjetër. Jose Mourinho pavarësisht se tha që Juventus e meritoi fitoren nuk mungoi edhe thumbimi për 3 trofetë e marrë ku ishte trajner i Inter.

“Për fat të keq tripleta është ende e jona edhe pse Juventus, po përpiqet ta arrijë.”

“Corrire Dello Sport” ia ktheu përgjigjen Mourinhos me titullin; ‘Special Max’, për të treguar se Allegri ishte ai më i miri në këtë përballje. Bayern u kthye te fitorja në Champions. Ekipi gjerman mundi 2 – 0 AEK në Athinë. Golat e Martinez dhe Lewandoëski thyen vendasit në pjesën e dytë.

Sukses 2 – 1 i Real Madrid me Viktoria Plzen. Kjo është fitorja e parë e Real pas 1 muaji në të gjithë aktivitetet. Roma triumfoi 3 – 0 me CSKA Moskva. Dzeko ishte më i miri në fushë me 2 gola të realizuar. Fitore jashtë fushe për Manchester City 3 – 0 me Shakhtar Donetsk. Një ndeshje e zgjidhur që në pjesën e parë për anglezët.

Tv Klan