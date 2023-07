Ka dirigjuar orkestrat më të mira të botës, por kush e ‘dirigjon’ Zubin Mehta?

18:05 02/07/2023

Në intervistën me “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, dirigjenti Zubin Mehta u ndal edhe tek jeta familjare. Teksa në skenë gabimet janë të pashmangshme, edhe pse shpesh të pakuptueshme nga spektatorët, në jetën e tij ndodh ndryshe. Dirigjenti shprehet se nuk ka gabime që ia ka fshehur familjes, por në bisedat me ta përjashton frymëzimin e tij të madh: muzikën.

Zubin Mehta: Jam shumë i hapur me gruan time. Edhe me fëmijët. Nuk flas për muzikë me ta në asnjë rast.

Ardit Gjebrea: Pse?

Zubin Mehta: Kur kthehem në shtëpi nuk jam më muzikanti i skenës. Gruaja ime, që kupton shumë edhe pse nuk është muzikante, mund të kuptojë se cila orkestër sot është frymëzuese kështu që me të e flas pak. Por jo shumë. Kur kthehem në shtëpi jam burri i saj.

Dirigjenti 87-vjeçar ka drejtuar orkestra të shumta për të luajtur kryevepra, por ai zbulon se ai vetë nuk ka një dirigjent.

Zubin Mehta: Kush po më dirigjon? Nuk mendoj se ka njeri. S’e pranoj atë. Gruaja ime ka gjithë jetën që mundohet dhe kam mësuar shumë nga ajo. Jo për muzikën, për jetën. Tani kemi 54 vite që jemi të martuar. Tani do të kthehem në shtëpi dhe do ta pyes: “Do të hash në dhomë apo do të hash në restorant?” Dhe kështu fillon debati. Aty është gjëja./tvklan.al