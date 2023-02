Ka lindur në Vlorë, kush është shqiptaro-amerikania e suksesshme pas ChatGPT

19:01 08/02/2023

Në zemrën e ChatGPT, teknologjisë që mendohet si konkurrenti i Google, është edhe një vajzë shqiptaro-amerikane e cila po menaxhon aktualisht këtë risi, Mira Murati. 35-vjeçarja ka udhëhequr projekte si Tesla Motors dhe nisma të industrisë ajrore ndërsa tani është shefe e operacioneve në Open AI.

Ajo ka tërhequr vëmendjen me intervistat e saj ku ka folur për inteligjencën artificiale dhe rolin që do të ketë në të ardhmen e njeriut. Ndërkohë, dy të ftuarit e pasdites në “Rudina” në Tv Klan, Andrea Toska dhe Brenton Bënja saktësojnë një informacion lidhur me vendlindjen e Muratit, për të cilën deri më tani dihej se ka lindur në San Francisko, SHBA.

Andrea Toska: Sapo na kanë thënë që Mira Murati nuk ka lindur në San Francisko, por ka lindur në Vlorë.

Rudina Magjistari: Nga Vlora! Mira Murati, kjo vajza e suksesshme shqiptare e ChatGPT ka lindur në Vlorë.

Brenton Bënja: Unë nuk e di sa e vërtetë është, por kemi një ndjekëse në “Geek Room” që sapo na shkruajti, pra na bëri një saktësim të informacionit. Na thotë që ka lindur në Vlorë, jo në San Francisko dhe informacioni që unë thashë është ai që kemi gjetur online, kështu që ndoshta është më i saktë.

Rudina Magjistari: Po ajo nga e di, duhet të dijë edhe më shumë në qoftë se është nga Vlora.

Brenton Bënja: Duhet ta konfirmojmë, por na thotë që nuk kam shumë informacion, por ka qenë një nga nxënëset më ekselente në Shqipëri dhe më pas ka zhvilluar studimet jashtë shtetit me bursë./tvklan.al