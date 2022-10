Ka një mesazh për ty – 2 Tetor 2022

17:28 02/10/2022

Ka një mesazh për ty – Nxënësit e “Myslym Keta” surprizojnë gjyshërit (2 tetor 2022)

Thërrasin gjyshërit në studio, 4 gjimnazistët rrëfejnë për lidhjet e veçanta

Orest, Nigersa, Ola dhe Njazi janë katër gjimnazistë të shkollës së mesme “Myslym Keta”, të cilët i ka sjellë në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan dëshira për të surprizuar gjyshërit. Secili prej tyre ka thirrur në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” njërin prej gjyshërve të tyre për t’i thënë diçka.

Nigersa ka sjellë gjyshin e saj, Lleshin, i cili ka 15 nipër e mbesa, por ajo është e preferuara e tij. Ola ka sjellë gjyshen Zhulietë, që siç përshkruan, është shumë energjike, ndonëse shumë kërkuese ndaj mbesës.

Njazi ka një histori pak më ndryshe se dy parafolëset. Ai është rritur nga gjyshërit pas ndarjes së prindërve dhe ka një lidhje të fortë me të dy. Në program ka zgjedhur të thërrasë gjyshen, Veroren.

Njazi: Unë jetoj me gjyshen e gjyshin nga ana e mamit, domethënë unë jam rritur nga ajo. Ajo është shumë njeri i dashur për mua. Gjithmonë ka qenë krahu im.

Ardit Gjebrea: Kur thua që kam jetuar më shumë me ta?

Njazi: Ajo më ka rritur qëkur kam lindur domethënë.

Ardit Gjebrea: Vërtet?

Njazi: Po.

Ardit Gjebrea: Po mami?

Njazi: Prindërit i kam të ndarë.

Ardit Gjebrea: Domethënë prindërit janë divorcuar, ti qëndron me mamin dhe është kujdesur më shumë gjyshja e gjyshi për ty.

Njazi: Po.

Ardit Gjebrea: Atëherë duhet të kesh një lidhje shumë speciale me gjyshen.

Njazi: Po, normale.

Oresti ka thirrur gjyshen Sefire sepse siç shpjegon, është njeriu që është kujdesur më shumë për të.

Orest: Unë kam sjellë gjyshen nga ana e babit, pasi gjyshin s’e kam. Raporti im me gjyshen është shumë i ngushtë pasi është një nga personat më të rëndësishëm për mua dhe unë jetoj me të. Është personi që më ka rritur më shumë pasi gjatë kohës që prindërit ishin në punë, gjyshja ka qenë personi që është kujdesur më shumë për mua.

“I gjej çakmak në xhep”, nipi i jep fjalën gjyshes: Të kërkoj falje, do bëhem djali që ti ëndërron

“Ka Një Mesazh Për Ty” i bëri pak ‘lëmsh’ gjyshërit e thirrur nga nipërit e mbesat e tyre në studion e programit të Tv Klan, “E diela shqiptare”. Sigurisht, asnjë prej tyre nuk e njihte tjetrin dhe nuk kuptonte se çfarë i lidhte së bashku deri në momentin që në ekran u shfaqën nipërit dhe mbesat.

Secili prej tyre do t’i drejtojë një mesazh gjyshes apo gjyshit të tij dhe i pari është Njazi. Siç rrëfeu më herët, është rritur nga gjyshërit dhe mamaja që prej divorcit të prindërve, por ka një lidhje më të fortë me gjyshen Verore.

Njazi: Desha ta falenderoja për çdo gjë që ajo ka bërë për mua deri më sot, për të gjithë mundin që ajo ka hequr. Desha t’i kërkoja falje për çdo lot që ajo ka derdhur për mua, për çdo gabim që unë kam bërë dhe premtoj që unë do bëhem ai djali që ti ëndërron, do përpiqem në maksimumin tim që të të bëj krenare një ditë.

Ardit Gjebrea: Hë Verore?

Verore: Nuk e besoj se deri në klasë të nëntë ka qenë me 10-ta, i shkëlqyer. Dhe tani unë s’i kam folur kurrë atij fëmije, po kur i gjej çakmak në xhep i them të lutem, merri më të mirën kësaj jete, merri më të mirën, mundohu se jeta është ajo që edhe të përplas, edhe të jep dorën që të ecësh, kështu që… Nëna e Njazit është në karrige me rrota dhe prapë se prapë unë dua që ai të bëhet siç ia ka dhënë Zoti të gjitha të mirat, ia ka dhënë mendjen, zgjuarsinë dhe këtë dua. I uroj të ketë vetëm shëndet o Zot.

Ardit Gjebrea: Njazi, çfarë premtimi do i bësh gjyshes se unë e kuptova se çfarë do gjyshja?

Njazi: Atëherë, do i premtoj që do e dëgjoj më shumë.

Ardit Gjebrea: Jo, jo dua atë premtimin e çakmakut që të gjen në xhep, atë premtim kërkoj.

Njazi: S’ka çakmak më jo. S’merrem me çakmakë.

Ardit Gjebrea: Po kur të gjen gjyshja çakmakun, për çfarë e mban çakmakun në xhep?

Ardit Gjebrea: Eh, këtë premtim dua nga ty, që asnjëherë më. Është e mundur?

Njazi: Po, në rregull.

Ardit Gjebrea: Na jep fjalën?

Njazi: Po.

Lot në studio, gjyshja i premton mbesës: Do t’i heq rrobat e zeza

Pas premtimit të Njazit për gjyshen e tij Verore se ajo nuk do t’i gjejë më çakmakë nëpër xhepa, është radha e tre gjimnazistëve të tjerë për t’iu drejtuar gjyshërve të tyre. Një fjali vlerësimi, një kërkesë apo premtim është zgjedhur nga ata për ta lënë si kujtim të përhershëm në “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Ka ardhur moment i Orestit, i cili siç tha në fillim të programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, gjyshja Sefire është kujdesur më së shumti për të sepse prindërit kanë qenë në punë. Më pas, Ola, është ajo që i kërkon diçka shumë të rëndësishme gjyshes së saj, Zhulietës, e cila prej disa kohësh ka humbur bashkëshortin.

Orest: Arsyeja që të kam sjellë sot është për të të falenderuar për çdo mund që ti ke bërë për ne, për çdo sakrificë që ti ke hequr si dhe për të na shkolluar.

Sefire: Jam shumë e lumtur që kam një nip shumë të mirë, i edukuar, të ndjekë këtë rrugë ëshë kënaqësia ime më e madhe. Të falenderoj shumë Ardit Gjebrea që na bëre këtë surprizë të madhe.

Ardit Gjebrea: Kënaqësia është e imja. Ola, mesazhi yt për gjyshen.

Ola: Të kam sjellë sot këtu për të të falenderuar për përkushtimin dhe dua që ti të vazhdosh ta jetosh jetën duke u veshur me ngjyra, duke u gëzuar.

Zhulieta: Të kam rritur vetë.

Ardit Gjebrea: Ajo do që ti t’i heqësh rrobat e zeza.

Zhulieta: Më 20 Tetor do t’i heq.

Ardit Gjebrea: Pra këtë 20 Tetor do t’i heqësh rrobat e zeza.

Zhulieta: Do t­’i heq rrobat e zeza.

I vetmi gjysh në panel sot është Lleshi, i cili është thirrur nga mbesa Nigersë. Ajo tha se është e preferuara e tij dhe gjyshi i drejtohet më së shumti asaj për të kaluar kohë, ndaj mes lotëve, i jep një premtim.

Nigersa: Unë sot kam ardhur të të tregoj që nuk jam e vetme, por jam me të gjithë emrat e kushërinjve dhe kushërirave që nuk i kemi këtu, por i kemi jashtë shtetit dhe të të tregoj se të duam shumë dhe do jemi gjithmonë pranë teje.

Lleshi: Nigersës i them vetëm dy fjalë. Unë kam 14 nipa e mbesa, plus dy vëllezërit e mi, por ajo ma ka kaluar se është nga Përmeti, aty ku ka mendje, sa burra kanë dalë me mend nga Përmeti, ia hedh të gjithave ajo. Faleminderit shumë, sa të jem gjallë, për të gjitha. Zoti të ndihmoftë!/tvklan.al

Ka një mesazh për ty – Shefja u kërkon falje punonjësve (2 tetor 2022)

“Mos kemi ndezur gjë Bluetooth-in?”, Mimoza-Gjebreas: Kemi qenë shokë fëmijërie

Mimoza , e cila drejton një qendër kujdesi për të moshuarit dhe Ardit Gjebrea, drejtuesi i programit “E diela shqiptare” në Tv Klan ndajnë të njëjtat probleme për pozicionet e tyre. Ngarkesa dhe përgjegjësia për detyrën nuk e bën gjithnjë të lehtë marrëdhënien me ekipin. Siç shpjegon edhe Mimoza në “Ka Një Mesazh Për Ty”, ndonjëherë është e paevitueshme ngritja e zërit, por kjo ndodh edhe për shkak të rëndesës.

Më parë, në postet drejtuese në QSUT, ajo rrëfen se për të ka qenë më e lehtë, ndërsa tani pasioni për punën nuk e lë as të shkojë në shtëpi. Një tjetër pikë e përbashkët me Gjebrean, por veç punës, i bashkon edhe një histori e vjetër fëmijërie.

Mimoza: Atje ishte më e lehtë mendoj sepse atje ishte një ekip shumë i madh dhe atje ti ke ku merr një mendim, ke ku kërkon diçka që s’po e realizon dot, kurse unë aty jam vetëm. Vetëm dhe më duhet t’i zgjidh të gjitha problemet vetëm. Kështu që del ndonjëherë zëri i lartë dhe shikoj që ato më tremben. Unë ia vë edhe fajin vetes sime se sinqerisht kam një pasion shumë të madh në këtë lloj pune dhe aq shumë të madh sa unë po qëndroj aty 24 orë në qendër, nuk iki në shtëpi.

Ardit Gjebrea: Më fal, mos kemi ndezur gjë Bluetooth-in ne të dy se më duket sikur kam vënë pasqyrën përpara dhe po flas unë?

Mimoza: Shiko, ne kemi qenë shokë fëmijërie bashkë.

Ardit Gjebrea: Vërtet?

Mimoza: Po, kemi qenë në kor me profesor Robert Radojën. Unë këndoj shumë bukur dhe iu këndoj shumë banorëve atje.

Ardit Gjebrea: Po ti zërin për të kënduar mbaje, jo për t’iu bërtitur punonjëseve. Meqenëse këndon, iu këndon atyre, po punonjëseve si ua këndon?

Mimoza: Me shpirt e them që ato janë shumë të shtrenjta për mua, nuk e di a do ma besoni, sa herë pas here iu them, shiko për gabimet që bëni nuk e ke fajin as ti dhe as unë. Unë e kërkoj ndryshe dhe ti e bën ndryshe, por ne do ta bëjmë si të jetë më e mirë për këta. Por duhet të dini një gjë: nuk ikën më njeri nga puna nga mua. Unë vetëm do investoj t’ju trajnoj juve deri në fund.

Shefja u kërkon ndjesë punonjëseve: Kurrë mos mendoni që nuk ju respektoj

Tre punonjëset e ftuara nga Mimoza në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Jeta, Linda dhe Nina kanë mbërritur në studion e “E diela shqiptare” në Tv Klan. Ato tregojnë se e prisnin disi që të ishte shefja e tyre dërguesja, por nuk e fshehin aspak kureshtjen për të ditur se çfarë do iu thojë. Përpara se Mimoza të marrë fjalën, Jeta i shpreh disa fjalë mirënjohjeje shefes së saj.

Jeta: Desha të shtoj diçka. Edhe unë jam shumë mirënjohëse sepse unë nuk e kisha bërë më përpara këtë punë. Na ka trajnuar shumë mirë, kam mësuar dhe kam për të mësuar shumë.

Nina: Çdo ditë.

Jeta: Çdo ditë. E falenderoj edhe unë atë.

Ardit Gjebrea: Moza, presim mesazhin tënd.

Mimoza: Goca unë vërtet dua t’ju kërkoj shumë ndjesë, jua kam kërkuar gjithmonë, vazhdimisht kur ju them shiko mos i merrni personale ngritjen e zërit tim apo qortimet dhe këshillat që unë ju jap, këto janë vetëm në shërbim të këtyre banorëve që ne kemi ngritur një nam shumë të madh dhe ju e dini shumë mirë se ç’do na presë në të ardhmen, se çfarë projekti kemi ne. Kështu që unë dua që ju të rriteni bashkë me mua, bashkë me ne, të jeni gjithmonë krah meje. Kurrë mos mendoni që unë nuk ju respektoj, përkundrazi nuk gjej dot fjalë.

Si mundem unë të mos falenderoj, po e filloj nga më e vogla, nga Linda kur Linda ka një perspektivë si shoqet e veta që po ikin të gjitha dhe po marrin rrugët nëpër Europë dhe nëpër botë për të punuar në këtë profesion dhe Linda thotë jo, unë jam shumë e kënaqur, do punoj me ty se kam çfarë mësoj dhe kam çfarë bëj?

Si mos të jem e kënaqur nga Jeta kur Jeta ndonjëherë në mungesën time merr dhe rolin e përgjegjëses, bën pritjen e banorëve, merret me kujdestaret e reja që vijnë në punë, merret shumë me kuzhinën kështu që unë dua ta falenderoj me gjithë shpirt, por nuk gjej fjalë t’ju falenderoj.

Dhe si mos ta falenderoj Ninën që u kthye nga Italia për të ardhur te ne? Ajo gjërat i ka shumë në vijë, ekonominë e ka shumë të ngritur, nuk ka nevojë fare të punojë, por vjen aty dhe në formën e një vullnetarizmi për të punuar me këto të moshuar që kanë nevojë dhe unë vetëm një gjë i them Ninës: ule marshin se punon vetëm me marsh të katërt.

Por këto falënderime janë edhe për 7 kujdestaret e tjera, absolutisht po, të cilat bëjnë një punë të jashtëzakonshme, Ardit. E dini ç’domethënë të kesh një person që s’lëviz fare dhe këto do ta lajnë, do ta ushqejnë, do ta rregullojnë, do të komunikojnë sa unë iu them edhe nëse ai nuk ju dëgjon dhe nuk ju kupton, ju do t’i flisni dhe do t’i flisni pafund dhe kuptoni kur ai bën një reagim dhe ma thoni menjëherë mua.

Ardit Gjebrea dhe Mimoza ‘qajnë hallet’ si shefa: E ngre ndonjëherë zërin?

Mimoza Kalaja është një infermiere e cila mban edhe rolin e shefes, një pozitë jo dhe aq e lehtë, një ‘hall’ i përbashkët që e solidarizon me Ardit Gjebrean, drejtuesin e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan. Një ëndërr e madhe e saj, e nxitur nga trajnimet në Francë e Zvicër ishte hapja e një qendre sociale për të moshuarit me të gjitha standardet europiane.

Ajo rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” se për shkak të mungesës së strukturës, buxhetit apo një stafi të kualifikuar, iu deshën 20 vjet përpjekje së bashku me djalin dhe mundën ta hapnin në pandemi. Pas kësaj, ajo nis të rrëfejë problemet.

Mimoza: E hapëm këtë qendrën, pas shumë përpjekjesh, u gëzova shumë, u lumturova shumë dhe thashë tani unë do drejtoj, do ngre stafin. Mirëpo ne staf të këtillë në Shqipëri nuk e kemi, të përgatitur për këtë punë.

Ardit Gjebrea: Ne e kemi. Tani vura pak shenjë barazimi por jo, unë nuk qahem në këtë drejtim.

Mimoza: Tek ne mungojnë.

Ardit Gjebrea: Sepse është shumë specifike.

Mimoza: Është shumë specifike, akoma nuk ka marrë një rrugë të mirë, nuk ka marrë një strukturë të mirë, madje kjo ishte një nga qëllimet e mia që unë të sjell disa standarde në këtë fushë, në këtë drejtim, mos të jemi të fokusuar vetëm tek shtrati, tek ushqimi, tek ndërrimi i bebelinave, por të jemi të ndërtojmë disa standarde të reja siç e ka bota që merren shumë me aktivizimin e tyre, që kujdesen në çdo detaj, në çdo dimension, jo vetëm për atë fizik e psikologjik, por edhe në atë social për këta banorë.

Mimoza përshkruan edhe të gjitha protokollet e nevojshme që ndryshojnë në varësi të banorëve dhe sëmundjes së tyre, të cilat duhet të përshtaten së bashku, por nuk e gjente këtë në stafin e saj.

Mimoza: Unë shikoj që kam shumë probleme, probleme në marrëdhëniet e mia me kujdestaret. Nuk po kuptoja në fillim që ata nuk po kuptonin teknikisht çfarë po kërkoja unë, por e merrnin si një gjë shumë të thjeshtë.

Ardit Gjebrea: E ngrije ndonjëherë zërin?

Mimoza: Të them të drejtën, nganjëherë më shpëton.

Ardit Gjebrea: Mua jo.

Mimoza: Më shpëton shumë, më shpëton zëri dhe këtu kam pastaj një tjetër vëzhgues shumë të rreptë i cili më qorton vazhdimisht dhe më thotë “të lutem, ule zërin” që është djali im dhe është bashkëpunëtori im më i ngushtë.

Ardit Gjebrea: Njësoj jemi, unë kam gruan këtu dhe ajo më thotë “ule zërin”./tvklan.al