Ka një mesazh për ty – 21 Janar 2024

15:20 21/01/2024

Misteret dhe dashuritë e një ushtaraku

Pa asnjë lloj shpjegimi, Selamiu tregon si e la nusen me fustanin e bardhë në ditën e dasmës

Nisi si një histori dashurie, me gjetjen e shpirtit binjak, por rrethanat dhe rregullat e kohës, nuk ishin në favorin e tyre. Rrëfimi i Selamiut, në emisionin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ka lënë disa fytyra të habitura dhe të befasuara. Është një tregim i gjatë, ndaj do ju sugjeronim ta lexonit me vëmendje.

Selamiu e filloi historinë me punën që ka bërë më para, pasi kjo është një pikë thelbësore e asaj që ndodh më vonë. Ai ka punuar në Shërbimin Inteligjent të Ushtrisë, një detyrë tepër sekrete, aq sa edhe familjarët nuk ishin në dijeni për këtë pjesë të fshehtë të jetës së tij.

Sigurisht, kjo e bënte atë shumë të kujdesshëm në marrëdhënie me femrat, por erdhi një moshë ku edhe ai vetë duhet të ndërtonte familjen e tij, ndaj njohu një vajzë, emrin e së cilës nuk e zbulon në studio.

Sipas Selamiut, kur je ushtar dhe duhet të lidhësh jetën me një person tjetër, biografia e këtij të fundit ka shumë rëndësi, madje në atë kohë, miratohej nga Komiteti i Partisë dhe Ministrisë. Kur u kryen të gjitha procedurat, ai mund të vazhdonte jetën i lumtur me vajzën që dashuronte. Vetëm se nuk përfundoi në këtë mënyrë!

Pas 1 viti fejesë, Selamiu dhe vajza vendosën të martohen. Ata organizojnë dasmën e tyre dhe në “ditën e madhe” Selamiu merr lajmin që i ndryshoi trajektoren e jetës. Ai tregon në rubrikën “Ka një mesazh për ty” se kur iku për të marrë leje, drejtori i Zbulimit i tha: “Kjo dasmë nuk mund të bëhet”.

Vajza kishte një problem në biografi dhe kjo e bënte të vështirë procesin. Ai duhet të zgjidhte: ose të martohej dhe të merrte parasysh pasojat, ose ta linte nusen me fustan të bardhë, pa dhëndurë, e pa asnjë shpjegim.

Selamiu: Bëhet fjalë për 50 vjet përpara, në ‘73-shin. Gati 1 vit fejesë, shkonim si rasti i parë, veçanërisht familja ime bënte shumë, ishte shumë e lidhur me këtë vajzë. Edhe unë isha shumë i lumtur që gjeta, si të thuash, shpirtin tim binjak. Erdhi momenti do martoheshim. Dasma në familjen time kishte filluar, vajza ishte veshur me fustan të bardhë. Kur shkoj të marrë lejen, më thotë drejtori i Zbulimit: “Më vjen keq, por ka një problem. Kjo dasmë nuk duhet të bëhet!” I thashë unë: “Drejtor, si ka mundësi? Njerëzit e mi kanë nisur dasmën”. Se ne në Korçë e fillojmë dasmën që të enjte. “Edhe atje”, i thash unë, “janë njerëzit e vajzës, se vajza është veshur me fustan të bardhë. Si ka mundësi?” Tha: “Ka një problem Selamik që ne nuk ta themi, por ti duhet ta gjykosh vetë. Ne nuk të detyrojmë që të ndahesh. Nuk është e drejta jonë, në asnjë mënyrë. Por në qoftë se ti do ndahesh, ke përkrahjen dhe mbështetjen tonë dhe shteti po bënë investime për ty. Në qoftë se ti nuk do të ndahesh, atëherë përgjegjësia bie mbi ty”.



Momenti ishte shumë i vështirë zoti Ardit. Një djalë 22-23 vjeç, për pak sekonda i çova të gjitha ndërmend. Vendosa që të mbaj anën… që të ruaja edhe veten dhe atë vajzën, vendosa që të ndahesha. Por kërkova një ndihmë, sepse mund të krijohen edhe shqetësime. “Po”, thanë, “atë problem e zgjidhim ne. Do të tëndihmojmë ne”. Dhe bën një telegram që dasma do shtyhet; djali është me shërbim jashtë shtetit. Shqetësimi i parë ishte në familjen time, që çfarë i kishte ndodhur djalit, o është dëmtuar fizikisht, o është në burg. Ndërsa andej nga ana tjetër, shkoi llafi që dasma do të shtyhet. Ato thanë: “Çfarë ka ndodhur?” Vajza ishte prekur, shqetësuar natyrisht. Tani gjatë kësaj kohe që u mor njoftimi nga prindërit e mi, e ndërprenë dasmën. U bënë përpjekje që të sqaroheshe, si ishin rrethanat. Flasim me një dajën tim, e kisha ushtarak në divizionin e Korçës, Udhëheqja e Ministrisë, dhe thonë: “Selamiu është nën kujdesin tonë. Me atë vajzën, me atë familjen që jeni lidhur, kanë një problem dhe nuk ta shpjegojmë dot tani, por të lutem dajë të bësh të gjitha përpjekjet atje me familjen e Selamiut që tek njerëzit e vajzës mos të ketë asnjë shqetësim. Sepse janë të dyja anët që kanë mbështetjen tonë”.

E vërteta që “shkatërroi” dasmën! Selamiu: I kam rënë në qafë asaj vajze, momenti më i rëndë ishte…

Dasma që nisi për të kurorëzuar dashurinë mes një çifti, nuk përfundoi ashtu siç duhet! Pasi Selamiu mori vendimin të mos martohej me vajzën, dhe e la në dasmë me fustan të bardhë, ai i dërgon asaj një lajmthirrje për ta takuar në Tiranë. Aty i shpjegon arsyen e vërtetë që atij iu desh ta stoponte celebrimin.

Sipas Selamiut, vajza nuk ishte në dijeni të asnjë problemi në biografinë e saj. Fatkeqësisht kjo ishte diçka që nuk mund të zgjidhej. Ata u detyruan të ndanin rrugët, ndonëse vajza nuk dëshironte këtë përfundim.

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Selamiu tha se ky ka qenë momenti më i rëndë i tij. Ai u shpreh se kjo ishte një fatkeqësi e kohës dhe se askush nuk kishte faj.

Selamiu gjithashtu tregon në studio të gjithë të vërtetën e ngjarjes. Ai tha se personi që i kishte prishur biografinë vajzës ishte një krushqi i tyre, i cili ishte në aktivitet agjenturor.

Selamiu: Dasma u shpërnda, vajza hoqi fustanin e bardhë, e prekur, e shqetësuar jashtë mase. Unë bëra një lajmthirrje: “Nesër të pres në Tiranë, edhe me njerëzit e tu po të duash”. I takova dhe më tha ai miku: “Më drejto tek më të lartët, tek eprorët më të lartë që ke ti”. E çova në Ministrinë e Mbrojtjes. E priti menjëherë ministri dhe unë ndërkohë mora vajzën mënjanë. Ky ishte momenti më i rëndë për mua, sepse ishte një vajzë që…

Ardit Gjebrea: Që nuk e meritonte këtë fat.

Selamiu: Po. E kam pasur dhe e kam peng që i kam rënë në qafë asaj vajze dhe gjej rastin, edhe pse i kam kërkuar falje atëherë, gjej rastin t’i kërkoj falje dhe tani publikisht, për atë shqetësim që krijova, se më erdhi rëndë si për motrën time . Të lësh një vajzë me fustan të bardhë, me ëndrra, me dëshira. Por nuk ishte faji im! As i asaj! Ishte një fatkeqësi e kohës. Në rrethanat e sotme…

Ardit Gjebrea: Nuk ndodh.

Selamiu: I thashë asaj vajzës: “Ti je e imja deri në këtë moment dhe ti do jesh. Nga ato thashethemet që ke dëgjuar…”. “Jo”, më tha, “nuk i vë në dyshim. E di kush je”. “Por ka një problem ti vajzë”, i thashë unë, “kur të kam pyetur në fillim nuk më ke treguar, paske një shqetësim dhe nuk më ke treguar”. Ajo nuk dinte.

Ardit Gjebrea: Nuk e dinte fare që kishte këtë problem në biografi?

Selamiu: Nuk e dinte. Atë s’e dija dhe unë, vonë e mora vesh atë arsyen, se nuk ma tregonin. “Kështu që, njeriu juaj ka vajtur tek ministri tani dhe nëse ju do ma zgjidhni këtë problem që unë mos të kem pasoja, ti je e imja. Në qoftë se ashtu, me keqardhjen më të madhe të them që për të mirën time dhe për të mirën tënde, ne të ndahemi këtu. Unë të siguroj”, i thashë, “që fol çfarë të duash, unë do flas veç me respekt për ty tërë jetën. Dhe nuk kam për t’u fejuar e martuar pa të parë ty të lumtur”. Për hir të së vërtetës, ajo nuk ishte dakord që të ndaheshim. “Por meqë erdhi puna kështu”, tha, “të paktën vetëm një gjë do të kisha dashur, të ishim ndarë një javë përpara, mos të vija me fustan të bardhë”. Kisha dhe unë presione njerëzore që “ajo vajza do vrasë veten, do kesh pasoja, do kesh probleme”. Nga ana tjetër familja ime më thoshte që mbaj qëndrimin në fjalën që ke dhënë. Për këto arsye, për të më ruajtur mua shteti, personalisht si fizik, më çuan në ishullin e Sazanit.

Ardit Gjebrea: Në qoftë se mund ta dimë, se tashmë kanë kaluar shumë vite, cila ishte arsyeja? Çfarë kishte kjo vajzë?

Selamiu: Një krushqi i tyre, as në farefis, ishte arratisur dhe ishte në aktivitet agjenturor.

Ardit Gjebrea: Ishte në aktivitet agjenturor të huaj?

Selamiu: Nuk lejohej dhe çdo shtet mendonte që nëpërmjet kësaj vajzës…

Ardit Gjebrea: Mund të mbërrihet ndonjë gjë.

Selamiu: Po.

Fati i buzëqeshi sërish! Pas dasmës ‘fatale’, Selamiu gjeti Fluturën: I thashë të vërtetën dhe…

Pas brengave dhe trishtimit që kaloi me vajzën e parë, shqetësimi i Selamiut ishte se nuk do të gjente ndonjëherë një grua që mos të kishte asnjë problem në biografi. Ama, fati i buzëqeshi sërish!

Ashtu siç kishte emrin, bashkëshortja e tij, Flutura, erdhi në jetën e Selamiut si një simbol i dashurisë dhe transformimit. Ajo ishte shumë mirëkuptuese ndaj sfidave që ai kishte kaluar dhe e përqafoi atë me gjithçka kishte.

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Selamiu tregon se kur i rrëfeu për herë të parë ngjarjen ‘fatale’ bashkëshortes, kjo e fundit e ngushëlloi duke i thënë se nuk ka asnjë problem, ndonëse për vajzën tjetër i vinte keq.

Ardit Gjebrea: Ta prezantuan apo e njohët vetë?

Selamiu: Jo, ma prezantuan njerëz të mi, që e njihnin nga afër. Në takimin e parë që bëra me Fluturën, i thashë: “Ti vajzë, unë kam një ngjarje, kam një fatkeqësi në jetën time”.

Ardit Gjebrea: Ia tregove?

Selamiu: Po patjetër, ajo ishte e para, ajo më mundonte. Qëndrimi i saj fisnik Ardit më bëri përshtypje dhe më tha: “Më vjen keq për atë vajzën, e vë veten në pozitë të saj. Më vjen keq edhe për juve, për këtë fatkeqësi që keni pasur, por për mua nuk ka asnjë problem”. Kjo më lehtësoi shumë të them të drejtën.

Ardit Gjebrea: Biografinë e kishte në rregull.

Selamiu: Biografinë e kishte në rregull.

Selamiu, ndonëse ndau historinë e tij të trishtë, në emision kishte ardhur për të falënderuar bashkëshorten e tij, pasi asaj i është dashur të bëjë shumë sakrifica, për shkak të punës që ai ka pasur si ushtar.

Flutura ishte gjithmonë aty, në çdo ndryshim që pësonte jeta e Selamiut; ajo adaptohej më së miri dhe gjente gjithmonë një rrugëzgjidhje për të qenë afër bashkëshortit, por edhe për të mbajtur dashurinë gjallë. Ata sot kanë dy djem, të cilët janë ushtarë dhe janë martuar me vajza ushtare.

Ardit Gjebrea: Ju sot keni ftuar Fluturën në program.

Selamiu: Arsyeja që kam sjellë bashkëshorten time është për ta falënderuar dhe për të treguar një mirënjohje. E para është që, si një bashkëshorte ushtaraku, e besoj edhe në publik dhe teleshikuesi, por dhe nga zonjat e nderuara, do ketë ndonjë familje ushtaraku, do më kuptojnë dhe vlerësojnë drejtë për sakrificat që kanë bërë bashkëshortet tona. Këtu, duke falënderuar time shoqe, unë shpreh dhe një mesazh për të gjitha bashkëshortet e shokëve të mi, që kanë qenë shumë të privuara nga jeta civile, nga jeta shoqërore. Ju ka rënë një barrë e rëndë, për të përballuar në raste të veçanta vetë rritjen e fëmijëve, për shkak të mungesave tona të shërbimit, të stërvitjeve

Selamiu për vajzën me të cilën nuk u martua asnjëherë: Arsyeja pse s’e ftova në studio

Historia e Selamiut, ishte vërtet një nga ato ngjarje që e shikojmë vetëm nëpër filma. I ftuar në rubrikën “Ka një mesazh për ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ai rrëfeu për dasmën ‘fatale’ dhe për bashkëshorten e tij, Fluturën.

Gjatë emisionit, Selamiu tregoi se arsyeja që kishte ftuar në studio Fluturën, ishte për ta falënderuar dhe për të treguar mirënjohje ndaj saj. Kur Ardit Gjebrea, moderatori i programit, e pyeti përse nuk e thirri edhe vajzën me të cilën nuk u martua asnjëherë, ai tha se tashmë kishin kaluar 50 vite dhe nuk donte të krijonte shqetësime të panevojshme.

Ardit Gjebrea: Unë në fakt pyeta Dorinën, kryeredaktoren, dhe i thashë: “Po mirë, Selamiu erdhi me Fluturën, por pse nuk e thirri dhe atë?”

Selamiu: Ajo do ishte gjëja më e bukur dhe unë do ta bëja me dëshirë, në qoftë se do të gjeja mirëkuptim, por kisha hallin e reagimeve të atyre…

Ardit Gjebrea: Dhe të familjes?

Selamiu: Po. Gjithsesi, kanë kaluar 50 vjet dhe tani ajo është bërë gjyshe, do krijoje shqetësime të…

Ardit Gjebrea: Të panevojshme.

Selamiu: Megjithatë, ata e dinë kush isha, ne e dinim kush ishin ata. Mbetën të dy palët të nderuar, të respektuar nga shteti, nga shoqëria, nga opinioni, nga të gjithë. Kjo ishte një fatkeqësi e jona dhe kaq!

Ardit Gjebrea: Qartë! Por edhe mentaliteti ndoshta, ende nuk është i përgatitur për këtë gjë dhe ju keni hezituar, sepse për shembull, nëse do ta transportonim këtë studio, në Francë po them, ata do ta bënin nuk do e kishin problem. Madje do vinte dhe bashkëshorti, do të të falënderonte që shyqyr që ndodhi kështu, se kjo është e imja sot (fillon të qesh).

Vajzë apo djalë?

Nisi si shaka, historia e dashurisë mes Renatës dhe Indritit: E kishim ndarë mendjen për jo, por…

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty”, ka ardhur një çift shumë i bukur, me një histori dashurie të veçantë. Historinë e nisi Renata, e cila u shpreh se çdo gjë filloi në formën e një shakaje, pasi asnjëri prej tyre nuk kishte ndërmend të lidhej ose fejohej.

Ajo tha në studion e “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, se shkak për takimin e tyre u bë burri i tezes së saj. Gjatë takimit, Renata rrinte e fshehur në një kolonë të lokalit, pasi e kishte ndarë mendjen për jo.

Kur më të rriturit i kaluan në një tavolinë më vete për të biseduar, atyre po ju pëlqente shoqëria e njëri-tjetrit, aq sa orët kishin kaluar pa e kuptuar. Sot, Renata dhe Indriti, janë martuar dhe kanë 3 fëmijë, 2 vajza e 1 djalë.

Renata: Është një histori e lezetshme. Filloi në formën e një shakaje, si nga ana e Indritit dhe nga ana ime. Sapo mbarova gjimnazin dhe kisha drejtim për shkollë. Dhe Indriti, duke qenë se ishte në moshë i ri, ishte 25 vjeç, edhe ky nuk dëshironte të njëjtën gjë.

Ardit Gjebrea: Nuk donte të lidhej?

Renata: Ose të fejohej.

Indriti: Të lidhja këmbët.

Renata: Kjo histori nis me një burrin e tezes time, i cili i thotë babait të Indritit: “Gjej një nuse për djalin”. Dhe pasi i thotë, vjen dhe tek prindërit e mi dhe i thotë babait tim: “Më kanë thënë për vajzën tënde”. “Jo”, i thotë im atë, “goca ime do shkojë në shkollë”. Isha unë dhe babai, më thotë: “Që këtij mos t’i mbetet hatri, atëherë të shkojmë njëherë, sa mos të ketë prishje qejfi me njëri-tjetrin”.

Indriti: Ndërsa unë e kam marrë vesh realisht, ditën që do shkoja. As më kishte thënë gjë babai fare. I them: “Ore nuk do shkojmë gjëkundi, s’kam mend për atë punë”. “Ore i ngel hatri”, thotë, “se i kam thënë po burrit të huaj”. “Mirë”, thashë, “shkojmë”.

Renata: U takuam në një lokal. I fshihesha pas një kolone të lokalit për të mos e parë fare sepse e kisha ndarë mendjen për jo. Dhe vjen një moment që më të rritur na thonë: “Ne kemi ardhur për ju. Atëherë dilni takohuni diku tjetër që të jeni më të lirshëm me njëri-tjetrin”. Dalim në një tavolinë, në një cep të lokalit dhe fillojmë muhabetin. Pa e kuptuar, koha fluturonte, i dilnim muhabetit rreth e qark, nga ajo ideja që e kishim për jo, mbase, por edhe muhabeti ishte i lezetshëm. Pa e kuptuar fare, shkoi dy orë e gjysmë, po kapte tre orë muhabet, saqë dhe këta thoshin: “Ore ç’po flasin këta, po ndajnë Shqipërinë?” Duke qenë që na tërhoqi muhabeti nuk thamë as po, as jo, për momentin. Vazhdojmë dy-tre takime dhe bëmë fejesën. Shumë shpejt na erdhi dhe martesa.

Surpriza e bukur e prindërve për fëmijët, zbulojnë gjininë e bebit në studion e “Ka një mesazh për ty”

Renata dhe Indriti kanë vendosur që lajmin e bukur, ta zbulojnë përpara 3 fëmijëve të tyre në rubrikën “Ka një mesazh për ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Kur fëmijët erdhën në studio, Indriti u jep atyre një porosi me vlerë: ta duan foshnjën që do të vijë në jetë po njësoj siç duan njëri-tjetrin. Ai gjithashtu u shpreh se nuk ka për të bërë asnjëherë diferencime mes tyre, e do të përkujdeset për të gjithë në mënyrë të barabartë.

Indriti: Reindi, sot ju kemi thirrur këtu, për t’ju dhënë lajmin çfarë presim: djalë apo vajzë. Çfarëdo që të jetë, është po njëlloj me ju. Ju e dini që babi nuk ka bërë asnjëherë diferencime mes jush, ju kam njëlloj të treve dhe asnjë dallim s’kam bërë mes jush. Kërkesat besoj që jua kam plotësuar, të njëjta po njëlloj të gjithëve. Edhe këtë që presim, shpresojmë ta doni siç doni njëri-tjetrin. Ky ishte i gjithë mesazhi.

Ata mblidhen të gjithë si një familje afër tullumbaceve, në pritje të së vërtetës. Moderatori i programit, Ardit Gjebrea, i dorëzoi Renatës dhe Indritit nga një flakadanë. Nëse flakadanët nxjerrin tym me ngjyrë rozë, atëherë do të jetë vajzë, nëse nxjerrë tym me ngjyrë blu, do të jetë djalë.

Kur ndizet fitili, në ajër shpërthen ngjyra rozë dhe Gjebrea dëgjohet teksa thotë me gjithë gëzim: “Vajzë!” /tvklan.al