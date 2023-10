Ka një mesazh për ty – (29 Shtator 2023)

16:30 29/10/2023

Një vëlla si Eltoni

U bë nënë në moshën 18-vjeçare dhe humbi bashkëshortin, Eldona: M’u errësua bota

Eldona nga Fushë-Bulqiza ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për vëllain e saj. Ajo nis të përshkruajë fillimisht në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan panoramën e fëmijërisë së saj.

Teksa fëmijët e tjerë luanin, Eldona dhe familja e saj nuk kishin një shtëpi. Babai i Eldonës punonte në minierë por kur ajo ishte rreth 10-11 vjeçe u aksidentua dhe situata u bë e vështirë. Eldona u martua në moshë të re, u bë nënë por shumë shpejt jeta e vendosi përballë një sprove.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç u bëre mami?

Eldona: Isha akoma 18 vjeçe kur u bëra me vajzë, por gjithashtu duhej të merrja një goditje tjetër të cilën unë nuk e përballova dot siç duhet pasi bashkëshorti ndërron jetë në Tetor të vitit 2014. Ishte një goditje shumë e madhe për mua.

Ardit Gjebrea: T’u shemb e gjithë bota, është normale.

Eldona: Bota ime u errësua.

Ardit Gjebrea: Ti e kishe mbështetjen e familjes apo jo?

Eldona: Po, familja më mbështeti shumë, sidomos mami. Ajo ishte personi që gjithmonë më thoshte “kam besim te ti dhe duhet të vazhdosh më përpara”.

Ardit Gjebrea: Mami ishte një frymëzim për ty.

Eldona: Po.

Ardit Gjebrea: Ishte ajo që këmbënguli që unë të vazhdoja studimet e cila mori përsipër të kujdesej për vajzën, normalisht bashkë me vajzën dhe me vëllain.

Eldona: Di që keni marrë edhe kredi.

Ardit Gjebrea: Po. Ishte sepse nuk mund t’i përballonim shpenzimet e shkollës.

Mes lotësh, Eldona shton se kjo ditë shënon përvjetorin e parë të ndarjes së nënës së saj nga jeta.

Kujdeset për mbesën që motra të ndjekë karrierën, Eldona: Vëllai është bërë baba për vajzën time

Eldona humbi bashkëshortin kur sapo ishte bërë nënë në moshën 18-vjeçare. Familja iu gjend pranë dhe ishte e ëma që e shtynte të vazhdonte përpara dhe të studionte, pavarësisht vështirësive ekonomike. Por një vit më parë, nëna e Eldonës ndërroi jetë e tashmë shqetësimi i saj kryesor ishte e bija e cila deri në atë moment qe në kujdesin e gjyshes.

Eldona rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se mbështetje iu bë vëllai i saj. Ajo ndiqte studimet në Tiranë, më pas një praktikë në SPAK dhe tashmë punon në Ministrinë e Drejtësisë, por shkon në Fushë-Bulqizë një herë në javë. Vëllai kujdeset për mbesën vetëm që Eldona të ndjekë karrierën.

Eldona: Vëllai ishte ai i cili normalisht bashkë me babin se edhe babi nuk është se e përjetoi mirë humbjen e mamit pasi ashtu i rrënuar siç ishte ai nisi të shkonte sërish në punë që të siguronte sadopak të ardhura. Ndërsa vëllai më premtoi që do kujdesej për gocën, që do e çonte në shkollë, do e merrte nga shkolla, do e ndihmonte me detyrat si edhe do i bënte ushqimin gati.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç është goca?

Eldona: Goca në Mars bën 10 vjeç.

Ardit Gjebrea: Po vëllai sa vjeç është?

Eldona: Vëllai është 30.

Ardit Gjebrea: Është i martuar?

Eldona: Jo.

Eldona shpjegon se gjatë javës qëndron tek tezet dhe për shkak të situatës financiare, nuk ka mundësi të përballojë një shtëpi me qira për të jetuar së bashku me vajzën. Vëllai i saj i ka premtuar se derisa vajza të rritet, ai do të jetë gjithmonë pranë saj. E përlotur, ajo tregon se vëllai ka marrë përsipër shumë role në rritjen e së bijës.

Ardit Gjebrea: Vëllai është bërë baba, është bërë mami, është bërë edhe gjyshe përveçse është daja. Ne e dimë që është shumë e vështirë që të kujdesesh për një fëmijë sidomos në këto kushte, ashtu si është situata jonë. Ndërkohë që vajza ishte mësuar me mamin dhe ka qenë shumë e vështirë për të që të kujdesej, të kuptonte se çfarë donte, të kuptonte se çfarë i dhimbte dhe çfarë donte ajo në ato momente.

Sakrifica, nëna lë vajzën nën kujdesin e vëllait dhe i kërkon falje: Kur të rritesh do ta kuptosh

Prej 10 vitesh, që pas humbjes së bashkëshortit e më pas të nënës, Eldona është përpjekur të vazhdojë përpara. Nëna e saj e shtyu të studionte e të krijonte një të ardhme më të mirë për veten dhe vajzën. Nga ana tjetër, ajo tregoi për sakrificën që vëllai, Eltoni ka bërë duke u kujdesur për mbesën e tij ndërsa Eldona detyrohet të qëndrojë gjithë javën në Tiranë për shkak të punës.

Për të gjitha këto arsye, ajo e ka thirrur në “Ka Një Mesazh Për Ty” që t’i shprehë mirënjohjen. Eltoni shoqërohet edhe nga mbesa, Klevisa e cila hamendëson menjëherë se pas murit në studion e “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ndodhet nëna e saj. Eldona ka disa fjalë edhe për të bijën.

Eldona: Loni! Është shumë e vështirë që t’i gjesh fjalët. Ajo që dua unë është që një ditë të arrij të ta shpërblej gjithë mundin dhe sakrificën që ti bëre. Unë të dua shumë pavarësisht se nuk e shpreh dhe në çfarëdolloj situate, do jem pranë teje. Çdo gjë që t’ia dalim bashkë mbanë ashtu siç thoshte edhe mami që bashkë do ia dalim çfarëdolloj sfide që do të na vijë. E di që këto vite kanë qenë të vështira për ne, më i vështirë ishte ky vit por siç e di edhe ti, jam e sigurt që edhe mami do ndihej krenare që jemi sot këtu.

Në fakt, Ardit, këtë mesazh unë duhet ta kisha bërë më parë, që kur mami ishte gjallë sepse edhe ajo duhej që t’i përjetonte këto emocione dhe për gjithë sakrificën dhe për gjithë mbështetjen që më dha mua, që unë duhej të vazhdoja përpara.

Ndërsa për Klevisën, llastica, siç i them unë… jam shumë krenare sepse është shumë e kuptueshme, është shumë e dashur, fal shumë dashuri. Gjithashtu i kërkoj falje që qëndroj kaq larg saj por ndoshta tani dashuria ime ti nuk e kupton, por kur të rritesh jam e sigurt që ti do e kuptosh se pse unë nuk mund të jem çdo ditë me ty, të kujdesem për ty, të bëjmë mësimet bashkë, të lozim apo edhe të të përqafoj ashtu siç do ti. Ju dua shumë!

Motrat takojnë vëllain pas 53 vitesh

Djali që u ngjiz në burg, babai u rrëfen vajzave amanetin e nënës së tyre të ndjerë

Fjorinda dhe Julinda janë dy motra të cilat jetojnë prej 24 vitesh në Itali por në “Ka Një Mesazh Për Ty” i sjell një amanet. Është Fjorinda ajo që e merr fjalën në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv klan dhe shpjegon se nëna e tyre ka ndërruar jetë kur vajzat ishin 10 vjeçe.

Babai i tyre filloi të pinte alkool dhe vajzat nga Tirana shkuan në Kavajë, tek të afërmit ku qëndruan deri në moshën 15-vjeçare. Më pas, Julinda u njoh me një djalë dhe u bë nënë e një vajze e tashmë është edhe gjyshe.

Pas disa vitesh, motrat shpërngulen në Itali por më pas Fjorinda u lidh me të atin. Ai jetonte në një shtëpi për të moshuarit, vajzat e vizitonin sa herë që vinin në Shqipëri. Më vonë, për shkak të gjendjes së vështirë shëndetësore, Fjorinda e mori me vete në Itali ku ai i tregoi një sekret të ruajtur prej vitesh.

Fjorinda: Një ditë ai më tha “hajde këtu afër se do të të tregoj një amanet të nënës tënde. Është një gjë që unë e kam mbajtur brenda dhe tani do të ta shpreh. Ju keni një vëlla të lindur nga nëna juaj dhe nga unë. Është një vëlla i të dyve”. Aty ngela. S’dija si ta besoja. Ai ishte edhe në një gjendje shëndetësore që thashë ndoshta nuk është e vërtetë. Aty për disa minuta fola me babin tim dhe i thashë si është e mundur? Si ne nuk dimë gjë deri në këtë moshë se unë isha e madhe, kjo ishte në vitin 2016, kisha familjen time dhe i thashë është e vërtetë apo jo? “Po, është e vërtetë”, tha. “Ta kërkoni sepse atë që s’kam bërë unë dhe ndihem shumë fajtor që s’jua kam thënë më parë, duhet ta bëni ju”.

Ardit Gjebrea: Çfarë ju tregoi për vëllain, pra kur kishte lindur, përse nuk ishte vëllai prezent, çfarë kishte ndodhur me të?

Fjorinda: Ai më tha që unë i kam humbur të gjitha dokumentet. Vëllai yt ka lindur, nuk e mbante mend mirë… rreth viteve ’69-70. Babai im dhe nëna ime janë martuar në ’66 dhe disa vite mbrapa për një gjë të sistemit atëherë babai im u dënua dhe atëherë nëna ime ngeli vetëm.

Ardit Gjebrea: Mami u divorcua nga babai?

Fjorinda: Po, u divorcua.

Ardit Gjebrea: Shkonte e takonte babin?

Fjorinda: Po, shkonte e takonte.

Ardit Gjebrea: Para apo pas divorcit?

Fjorinda: Para dhe pas divorcit.

Ardit Gjebrea: Dhe në atë kohë kishte guxim që ta takonte babin edhe pse ishte i dënuar politik.

Fjorinda: Mendoj se ishte e detyruar, ndarja, frika ndoshta e atij sistemi atëherë se si do të rridhte jeta e saj.

Ardit Gjebrea: Dhe në këto takime ka ndodhur edhe shtatzënia me vëllain.

Fjorinda: Athëerë, me të gjithë atë që unë kam pyetur sepse sigurisht nëna jonë s’na ka thënë asgjë…

Fjorinda: Kishte motra, vëllezër mami që ju të pyesnit?

Ardit Gjebrea: Kishte.

Fjorinda: Çfarë ju thanë? E dinin këtë histori?

Ardit Gjebrea: Në fillim si duket edhe ata ishin në vështirësi. Pastaj avash-avash filluan të ma konfirmonin, të më thonin “po, është e vërtetë por ne nuk dimë gjë” sepse mamaja ime ishte një nga fëmijët më të mëdhenj. Kështu, disa kushërira të mamit tim më konfirmuan me atë që dinin, asgjë konkrete, por me atë që dinin që mund ta kishte dhënë për birësim.

Fjorinda: Po emrin ia dinin apo jo?

Ardit Gjebrea: Emrin babai im tha që e kishte o Fitim, o Kujtim sepse ai nuk e mbante mend mirë dhe më thoshte gjithmonë “më fal se nuk e mbaj mend, Fitim apo Kujtim”. I thosha të lutem nëse kjo është atëherë ma thuaj sepse nuk kishte edhe shumë kohë e gjatë pastaj që unë të bisedoja me babain tim se babai im në 2017 ndërroi jetë dhe ishin pak muaj që unë bisedova me babain tim për diçka, për këtë gjë dhe ai… atëherë nuk ka qenë fare se atëherë kryente dënimin.

Babai i dy motrave kreu dënimin dhe pas daljes, nëna e tyre u rimartua me të dhe familja mbeti siç kishte qenë më parë.

Pa në ëndërr vëllain e humbur, motrat e kërkojnë pas 53 vitesh

Një histori tronditëse u rrëfye nga dy motra, Fjorinda dhe Julinda në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Në vitin 2016 teksa babai i tyre ndodhej në një gjendje të rënduar shëndetësore, u rrëfen amanetin e nënës së tyre të ndjerë.

Motrat mësojnë se kanë një vëlla biologjik më të madh nga të dy prindërit, i ngjizur gjatë kohës që babai vuante dënimin gjatë kohës së sistemit të diktaturës. Ky fëmijë është lindur rreth viteve 1969-1970.

Pa asnjë të dhënë, veç dy emrave që babai u la si alternativë, Fjorinda vendos të kërkojë ndihmën e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Vetëm një ditë përpara se ajo të merrte këtë vendim, kishte parë një ëndërr që i përçonte një mesazh të fuqishëm.

Fjorinda: Një natë përpara se të shkruaja pashë një ëndërr shumë të bukur. Pashë sikur isha unë dhe motra ime në rrugët e Tiranës dhe kishim përpara një djalë. E shihja gjithmonë nga mbrapa dhe në ëndërr ishte ajo ndjesia sikur ishte vëllai im. Ne të tre kapemi për dore dhe aty hyjmë në shtëpinë time që kisha në Tiranë, atë shtëpinë tonë. Aty ishte mami edhe babi në ëndërr. Mami me një buzëqeshje shumë të bukur se ka qenë gjithmonë e buzëqeshur, na pa, ktheu kokën dhe na tha “tani jam e qetë që ju pashë të treve bashkë”.

Fjorinda shton se gjithmonë i kërkonte nënës të kishin edhe një vëlla. Nisur nga kjo, Julinda shton një pjesëz për të plotësuar gjithë historinë e tyre.

Julinda: Në këtë jetë kam pishman shumë të madh dhe nuk mund ta imagjinoj se si do jetë ndierë shpirtërisht nëna jonë në gjithë ato vite që ne nuk e kemi ditur dhe këtë e kam një brengë shumë të madhe nga kjo histori e jona. Falenderoj shumë motrën time që ka patur një guxim të jashtëzakonshëm për të luftuar për ta gjetur. Edhe shpresojmë që ditët në vazhdim të jenë ditët më të bukura të jetës tonë.

Ardit Gjebrea: Ju si e keni patur mbiemrin e vajzërisë?

Julinda: Vraniçi.

Ardit Gjebrea: Ndërsa unë do të ftoj tani në studio, z. Zakolli.

/tvklan.al