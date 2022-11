Ka një mesazh për ty – 6 Nëntor 2022

16:00 06/11/2022

“Vetmia” me 32 dhoma

“Pse mos të jesh afër meje?”, babai ndryshon mendje, i jep publikisht fjalën djalit që…

Dëshira e Kastriotit, djalit të madh të Haxhiut dhe Bukuries, i cili i ka thirrur dy prindërit në “Ka Një Mesazh Për Ty” posaçërisht për këtë, është që ata të jetojnë me të në Itali. Nëna e tij është e gatshme që të lërë pas gjithçka në shtëpi, por babai, Haxhiu, e ka më të vështirë.

Me shumë diplomaci, ai thotë se “jetojnë bashkë”, por në të vërtetë Kastrioti ka arsye shumë më të forta pse i do prindërit pranë vetes, të cilat i renditi gjatë rubrikës së “E diela shqiptare” në TV Klan. Ai tashmë në Itali ka mundur të blejë një shtëpi të madhe që prindërit e tij të jenë rehat dhe ai të kujdeset për ta, por a do të mjaftojë për t’i ndryshuar mendjen babait të tij?

Ardit Gjebrea: Duhet të shkosh të jetosh në Itali.

Haxhi: Ne nuk jemi të ndarë. Kemi ardhur me periudha, do vijmë.

Kastriot: O babi, më fal. Pse i thua kur flas në drekë ose në darkë me mamin në telefon, që rri edhe ti afër dhe mami të thotë ty në telefon që e ka marrë veten Kastrioti pasi u sëmura? Pse mos të jesh afër meje aty?

Haxhi: Kur kam mundësi…

Ardit Gjebrea: Haxhi, pse nuk shkon të shijosh nipërit, mbesat, të jetosh me djalin kur ai ka mundësi? Ai tashmë ka një shtëpi të madhe, ka një bahçe që ti mund të punosh atje, i ka të gjitha kushtet. Pse mos ta shijosh djalin por edhe ai të të shijojë ty? Nuk ka gjë më të bukur.

Haxhi: Dakord, dakord, por unë mërzitem shpesh dhe duhet të vij shpesh për në Shqipëri. Unë jam i atillë njeriu që kam mall për atdheun, mall për vendlindjen. Unë ia them djemve, ky është më i madhi, qejf kam të varrosem atje në varrezat e fshatit tim.

Bukurie: Edhe unë kam mall për çunat.

Haxhi: Megjithatë, të jap fjalën para publikut të dashur të Tv Klan që unë do të vij dhe do të banoj me ju.

“Nuk ju kam shijuar si prindër”, djali lutet: Kur të sëmureni, dua të interesohem e të vrapoj unë për ju

Të habitur e të përlotur, prindërit e Kastriotit nuk prisnin aspak ta shihnin djalin e tyre të parë pas ekranit të “Ka Një Mesazh Për Ty”. Por as Kastrioti nuk është më pak i emocionuar teksa sheh prindërit e tij të ulur në anën tjetër të studios së rubrikës nga “E diela shqiptare” në Tv Klan.

Ai nis të drejtojë lutjen e tij ndaj prindërve, sidomos ndaj babait, Haxhiut, i cili nuk pranon të jetojë me ndonjërin prej fëmijëe. Me fjalë prekëse, Kastrioti i thotë se dëshiron të kujdeset për ta e të shijojë prezencën e tyre pranë vetes.

Kastriot: Babi, mami. Ju kam prurë këtu që të më premtoni para publikut. Dua që të vini të jetoni me ne në Itali ose në Greqi te vëllai tjetër. Nuk po jua cilësoj te Bardhi, te i vogli, te i madhi, te mesatari, por të vini të jetoni tek ne sepse unë nuk ju kam shijuar juve si prindër. U bëra 46 vjeç, unë nuk ju kam shijuar juve.

Bukurie: Të jap fjalën që po, mami po njëherë.

Kastriot: Se unë dua kur ti të sëmuresh ose plaku të sëmuresh, kurrë mos thënç prej Zotit që të sëmureni, të jem unë ai që të interesohem për ju. Dua unë që të vrapoj për ju siç keni vrapuar ju për mua.

Bukurie: Ke vrapuar për ne boll.

Kastriot: Edhe mua shtëpitë që më nxjerr pretendime gjithmonë babi, pikësynimin më të madh e kam te babi, që më thotë “ka ardhur krasitja e rrushit, do krasis rrushin, do ziej rakinë, do bëj këtë punë, do bëj atë, jo po shtëpia do ngelet vetëm”. E thashë edhe më parë, shtëpia derisa të jeni gjallë juve, nuk më intereson. Ju jeni pasuri për mua dhe nuk është shtëpia, kështu që dua të më premtoni publikisht, përpara publikut këtu që do vini të jetoni me ne.

Bukurie: Të premtoj mami.

“Pasuria për mua janë ata”, djali ka një lutje për prindërit

Kastrioti është kthyer posaçërisht nga Italia, ku prej vitesh ka ndërtuar jetën e familjen, për të ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan. Ai është djali i madh i një familjeje me 6 fëmijë, 4 vëllezër e 2 motra. Kastrioti thotë se sot që është 46 vjeç, i ka shijuar shumë pak prindërit e tij.

Babai, Haxhiu punoi gjatë në qytete të tjera të vendit dhe e shihte familjen vetëm dy herë në vit. Kur bëri 11 vjeç, Kastrioti shkoi të jetonte me gjyshërit për t’i ndihmuar, ndërsa në moshën 15-vjeçare emigroi drejt Greqisë, 22 vjeç u martua e më pas shkoi në Itali.

Vëllezërit e motrat gjithashtu ndodhen jashtë, ndërsa në shtëpinë e tyre në Marikaj ndodhen 32 dhoma, një hapësirë gjigande ku jetojnë vetëm dy prindërit e Kastriotit. Kjo është arsyeja pse ai ka ardhur t’i kërkojë publikisht prindërve të tij të jetojnë me këdo prej fëmijëve që do të zgjedhin, por e rëndësishme është të mos jetojnë vetëm.

Ardit Gjebrea: Po mamin me babin përse i ke sjellë?

Kastriot: Mamin me babin i kam sjellë për të më premtuar përpara publikut, sepse sa herë iu themi ne, jo vetëm unë, edhe vëllezërit e tjerë, edhe motrat, hajdeni jetoni me ne se ngelët vetëm, nuk na duhen shtëpitë, nuk na duhet rrushi, nuk na duhet rakia se gjithmonë këto pretendime na nxjerr babi dhe mami, më shumë babi se mami edhe bindet që të vijë.

Ardit Gjebrea: Babi është ai që nuk lëviz.

Kastriot: Babi nuk lëviz. Për këtë arsye, dua që të më premtojnë përpara publikut…

Ardit Gjebrea: Që?

Kastriot: Që të vijnë të jetojnë me ne.

Ardit Gjebrea: T’i lënë të gjitha ato që kanë këtu? Apo t’i shesin?

Kastriot: Edhe t’i lënë, nuk është problem sepse pasuria për mua, derisa të jenë gjallë, janë ata, jo shtëpitë.

Lamtumirë tension, mirëseerdhe pension

Festa e ëmbël e daljes në pension, koleget surprizojnë nëndrejtoreshën: Ke lënë gjurmë në jetën tonë

Stafi i shkollës së mesme “Qemal Stafa” në Tiranë e nisi vitin e ri shkollor pa praninë e nëndrejtoreshës, mësuese Berneretës. Dalja e saj në pension ka lënë një boshllëk për mikeshat e saj të punës, të cilat kanë vendosur t’i shprehin mirënjohjen me anë të një feste të ëmbël në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Bernereta, apo Bena, siç e quajnë ato, emocionohet teksa sheh në ekran koleget e saj të dashura, të mbledhura për t’i shprehur disa fjalë të ngrohta. Fjalën e merr Klotilda, drejtoresha aktuale e gjimnazit, e cila ka ardhur në detyrë pas përfundimit të mandatit si “drejtoreshë e komanduar” e Berneretës, por që kjo vetëm e forcoi marrëdhënien e tyre.

Klotilda: Përshëndetje e dashur Bena! Mendove se të harruam, të lamë në harresë për një muaj e tre javë, por jo. Ju për mua keni qenë një udhëheqëse shumë e mirë në “Qemal Stafa”. Edhe pse unë erdha pas periudhës tuaj të komandimit, Arditit pak më parë ia treguar historinë, absolutisht marrëdhënia jonë ishte shumë e ngrohtë. Me këmbënguljen tuaj, me korrektesën, me ato këshillat e vyera, me piketat e vendosura ku duhet të referohemi në çdo rast që kemi nevojë për një aktivitet, për një veprimtari, për mësimdhënie, për çdo gjë, absolutisht që kanë qenë shumë të vlefshme dhe unë i kam vlerësuar jashtëzakonisht.

Dhe ne nuk të harruam, por absolutisht unë doja bashkë me stafin që ky të ishte një kujtim jashtëzakonisht i bukur për ty dhe të mbetet gjatë në memorie si për ty dhe për ne dhe këtu i jap një falënderim shumë të madh “Të dielës shqiptare” që na përkrahu në idenë tonë dhe na mbështeti shumë shpejt. Në fakt u stepëm sepse kishim merak si do ta përjetonit ju. Ne ndihemi shumë të lumtur që të kemi pasur pranë nesh, dhe unë dhe Rovena që kemi ardhur më pas, kemi marrë prej jush, kolektivi ka marrë dhe ka dhënë, e rëndësishme është që në një marrëdhënie të gjithë kanë çfarë japin, kanë çfarë marrin dhe vlerësohen për atë gjë. Unë të falënderoj që ke lënë gjurmë në jetën tonë.

Bernereta: Dhe unë të falënderoj jashtë mase. Ke gjithë mirënjohjen dhe respektin tim. S’e kam menduar asnjëherë që unë mund të largohem nga “Qemal Stafa”, të jem jashtë vëmendjes të të gjithë kolegëve. Por prisja ditë pas dite që ajo festa tradicionale që bëjmë, e kuptova dhe e nuhata që do ishte diçka ndryshe./tvklan.al