Ka një mesazh për ty – (7 Maj 2023)

07/05/2023

Gjatë tregimit të Aurelës dhe Gabrielit, motër e vëlla në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ata theksuan sa të ndryshëm janë nga njëri-tjetri.

Aurela, 13 vjeçe, është e qetë dhe e përmbajtur, ndërsa Gabrieli i cili është një vit më i madh, u shpreh se ka shumë kapriço. Ai blen veshje online rreth 5-6 herë në muaj, shkon te berberi 3-4 herë në muaj, del shpesh, nuk është shumë i angazhuar në shkollë dhe shpesh nëna e tij duhet të paraqitet në zyrën e drejtorisë për prapësirat e të birit.

Kjo është arsyeja pse ata kanë ftuar prindërit e tyre, Gramozin dhe Onën sepse ndiejnë se duhet t’iu premtojnë se do të bëhen më të mirë. Këtu shtohet edhe fakti që në Qershor, e gjithë familja do të shpërngulet përfundimisht nga Tepelena në Greqi dhe do të ketë një jetë të re. ‘Listën’ e premtimeve e nis Gabrieli duke qenë se e përshkruan veten si më problematik.

Gabriel: Premtimi i parë është që nuk do ju bezdis aq shumë në shkollë sepse kohët e fundit vetëm në drejtori ke ngelur.

Gramoz: Mamaja, se unë jam në Janinë.

Gabriel: Premtimi i dytë, e di që kur vete në Greqi meraku juaj është shkolla sepse çfarë do bëjmë në të ardhmen, pa shkollën nuk bën asgjë. Do mundohemi që të mësojmë, nuk do jemi shumë problematikë. Premtimi i tretë është që nuk do të kërkoj shumë dalje, shumë qethje, shumë rroba, do mundohem. Premtimi i pestë është…

Aurela: I katërt.

Gabriel: I katërt? Premtimi i katërt…

Ardit Gjebrea: Atë të katërtin kaloje, shko tek i pesti.

Ona: E mban në xhep atë.

Gabriel: Premtimi i katërt do jetë që do jem gjithmonë pranë jush dhe nuk do rri shumë në telefon.

Gramoz: Ja t’i shikojmë premtimet.

Ona: Do ta sjellim këtu prapë po s’i mabjti.

Ardit Gjebrea: Patjetër.

Gabriel: I thashë unë Ardit se Aurela s’ka ndonjë premtim për të lënë se… vetëm të mësojë pak më shumë.

Ardit Gjebrea: Cili është premtimi i Aurelës pra?

Aurela: Të përkushtohem pak më shumë në mësime dhe të mos lë shkollën pas dore në Greqi.

Gabriel: Edhe se babi e ka fiksim, se Aurela bën video në Youtube dhe i ka fiksim ato videot në Youtube të Aurelës dhe i shikon çdo javë.

Ardit Gjebrea: Tani unë jam shumë kureshtar të di çfarë kërkon mami dhe babi nga ju. Po ju çfarë i kërkoni? Keni rastin që t’jua thoni fëmijëve tuaj.

Gramoz: Të bëhen të mirë, të marrin shkollë, të vazhdojnë jetën e tyre. Këto ka kënaqësi prindi.

Ona: Asgjë tjetër nuk duam.

“Ke sjellë ndonjë lek?”, pyetja e parë që 14-vjeçari i bën të atit kur kthehet nga Greqia

Aurela dhe Gabrieli janë motër e vëlla, 13 dhe 14 vjeç të cilët kanë ardhur nga Tepelena për t’iu dhënë një mesazh prindërve në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Fëmijët treguan në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se kanë lindur në Greqi dhe kanë jetuar atje deri në moshën 5-vjeçare. Më pas janë kthyer, kanë blerë një shtëpi por babai i tyre vendosi të emigronte sërish në shtetin fqinj.

Gjatë kësaj kohe, nëna e tyre duhej të punonte dhe udhëtonte çdo ditë drejt Gjirokastrës si dhe kujdesej për fëmijët. Të dy shprehen se kanë një marrëdhënie të fortë me prindërit, por kanë preferencat e tyre lidhur me ta.

Aurela: Gjatë klasës së katërt qëndronim vetëm me vëllain sepse babi nisi të bënte letrat sërish nga e para dhe ishte pak e vështirë që t’i përballonte edhe shtëpinë, edhe letrat vetë ai. Kështu që mami vendosi që të shkonte në punë dhe ne qëndronim vetëm. Atë periudhë e kemi kaluar jo lehtë, sepse fëmijë… mami mbyllte punën në orën 4 dhe ne dilnim e prisnim në rrugë, në shi dhe mami gjithmonë na qortonte, por ne na dukej më mirë ta prisnim atje.

Ardit Gjebrea: Në çfarë ore shkonte mami në punë, si bëheshit gati?

Aurela: Shkonte në orën 6 dhe ne gati për shkollë bëheshin vetë.

Gabriel: Se punën nuk e kishte brenda në Tepelenë, ikte në Gjirokastër me autobus dhe kthehej sërish në në 4:15, 4:20.

Aurela: Ne dilnim në 4.

Gabriel: Rrinim 20 minuta që prisnim mamin.

Aurela: Kishte edhe raste që mami vonohej pasi duhej të mbyllte punën patjetër edhe mund të vinte edhe në 5.

Ardit Gjebrea: Më tregoni pak momentin kur e shihnit që zbriste nga autobusi.

Aurela: Me vrap, kush shkonte i pari.

Gabriel: Unë shkoja gjithmonë i pari sepse kam pasur vrap dhe na thoshte mami “kush vjen i pari e do më shumë mamin”. Unë vija i pari dhe motrës i ngelej hatri dhe thoshte “nuk duhen në këto mënyra, duhen në mënyra të tjera”.

Ardit Gjebrea: E vërtetë. Po marrëdhënia me babin?

Aurela: Unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me babin dhe nuk mund të rri dot pa të. Gjatë kohës kur babi shkonte në emigrim, unë kam qenë vetëm 5 vjeçe dhe mbaj mend një fragment kur pyesja mamin pothuajse çdo ditë kur do të vinte. Të njëjtën përgjigje më kthente çdo herë, “nesër”. Kanë qenë kohët kur unë mezi prisja të flija gjumë, të prisja ditën e nesërme por prapë shikoja që babi s’ishte në shtëpi derisa mami e bëri pak si rrugë këtë dhe unë nuk e besova më. Kam qarë dhe kam thënë se babi nuk do të vinte më, derisa erdhi babi dhe nuk e përshkruaj dot emocionin kur e pashë.

Ardit Gjebrea: T’ju bëj një pyetje. Vjen babi nga Greqia, është ai momenti i parë që ju e përqafoni. Kush e përqafon i pari?

Gabriel: Aurela. (Aurela ngre dorën)

Ardit Gjebrea: Cila është pyetja e parë që i bën ti babit, Aurela?

Aurela: Pyetja ime e parë është nëse është lodhur, nëse ka ngrënë bukë…

Ardit Gjebrea: Pyetja jote e parë cila është Gabriel?

Gabriel: Ke sjellë ndonjë lek?/tvklan.al