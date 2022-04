Ka një mesazh për ty – Aida thërret ish-shefen (24 Prill 2022)

15:53 24/04/2022

“Dua një përqafim”. Ky është mesazhi i parë që Aida i jep ish-shefes së saj, Violetës kur e sheh në ekranin e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty”. Shpërngulja e Violetës në Angli i ka lënë Aidës një boshllëk të madh, por po ashtu i kujton kohën dhe vështirësitë me të cilat u përball kur u zhvendos nga Mallakastra në Tiranë. Asokohe, siç rrëfeu më herët në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan, ishte Violeta ajo që i ndenji pranë si një mike, jo si shef,e ndaj ajo ndien se tashmë ka radhën për t’i shprehur mirënjohjen dhe mbështetjen e saj.https://www.youtube.com/embed/8IgDJlU-8ig

Aida: Zemër, ti e di se si ka qenë marrëdhënia jonë dhe të dyja e dimë që kjo gjë nuk do të kishte ndodhur nëse ti do të ishe prapë te pozicioni që ishe sepse duket sikur ishte diçka e bërë për interes. Por faktikisht, ne të dyja e dimë se marrëdhënia jonë nuk është marrëdhënie interesi. Do të doja shumë në radhë të parë të të uroja ta bëftë Zoti mbarë ashtu siç ke zemrën ti.

Violeta: Faleminderit.

Aida: Brenda meje, do doja që ti të ishe këtu, por unë e di që ne nënat sidomos, bëjmë sakrifica mbi…

Ardit Gjebrea: Thuaje, mbi bashkëshortët, të dyja e thatë në njëfarë mënyre.

Aida: Dhe shpresoj që atje ku ke shkuar, unë e di që ti do t’ia kalosh mirë, sepse ti je një njeri i mirë dhe shpresoj të gjesh një njeri ashtu siç të gjeta unë ty kur erdha te puna.

Ardit Gjebrea: E ka gjetur, e dëgjove, ka gjetur dy, jo një.

Aida: Shpresoj të gjesh vërtet një mike siç unë të gjeta ty. Falenderoj Zotin se ndonjëherë Zoti vërtet të sjell njerëz pranë vetes që të duket sikur i ke njohur një jetë.

Violeta: Faleminderit shumë, nuk kam fjalë, nuk do e besoja sepse në institucione zakonisht nuk e duan eprorin, sidomos kur eprori iu rri mbi kokë sepse i kontrollon.

Aida: Të duan të gjithë.. Nëse unë do të kisha thënë tek puna, të gjitha do kishin ardhur sepse të gjitha të duan.

Violeta: Të falënderoj, nuk e vë në dyshim përderisa më shkruani, keni qarë për mua, jo të gjithë qajnë për eprorin, faleminderit shumë.

Aida: Je shumë e mirë./tvklan.al

Ka nje mesazh per ty – Divorci per pasurine, mesazhi i Elses (24 Prill 2022)

Jeta e Elsës, e cila ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” nuk ka qenë shumë e lumtur me dy ish- bashkëshortët e saj në Greqi, por as për familjarët e saj. Brenda pesë viteve në shtëpinë e tyre kanë ndodhur tre tragjedi, ndaj ajo ndien se nuk ka pasur asnjë arsye të bukur për të vizituar vendin e saj. Kjo është arsyeja pse ajo ka ardhur në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, për të lumturuar sadopak nënën e saj, Bajamen që ka veshur një petk zie, për t’i dhuruar buzëqeshje.

Ardit Gjebrea: Po sot kë ke ftuar?

Elsa: Mamin se…kur e takoja mamin sa herë që vija në Shqipëri, vija jo për gëzime, por për hidhërime. Brenda 5 vitesh kam humbur 3 vëllezër.

Ardit Gjebrea: 3 vëllezër?

Elsa: Dua të dal aty që kur vija unë, vija me raste. Erdha kur më vdiq babai para 13 vjetësh,erdha kur më vdiq vëllai në Amerikë, erdha kur bëmë të dyzetat se e varrosëm vëllanë në Greqi, vetëm për halle kam ardhur.

Ardit Gjebrea: Sot do të vish për një gjë të mirë?

Elsa: Doja të vija për një gjë të mirë, t’i gëzoj zemrën mamit se dhe ajo ka përcjellë tre djem, s’është e lehtë. Të rrojë një grua, të humbasë fëmijë, është gjëja më e tmerrshme se unë jam nënë vetë./tvklan.al