"Ka një mesazh për ty"- Dasma rumune (12 Shkurt 2023)

18:35 12/02/2023

Vjehrra i organizon dasmën nuses, thërret krushqit nga Rumania

Adriana ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për të na rrëfyer një histori të bukur dashurie këtë prag Shën Valentini. Në rubrikën nga ”E diela shqiptare” në Tv Klan ajo tregon se i biri, Ergisi ka në zemrën e tij një vajzë rumune, të quajtur Adriana, njësoj si e ëma.

Adriana erdhi me një tufë lulesh në dorë dhe tregoi se janë për nusen, të cilën e konsideron bijë. Ergisi e ka njohur Adin, siç i thërrasin, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe të dy janë shumë të dashuruar me njëri-tjetrin. Adriana kthehet pak pas në kohë për të treguar edhe sakrificat që kanë bërë për njëri-tjetrin.

Adriana: Vendosëm që Ergisi të shkonte në Rumani për të takuar Adin. Mbërrin në aeroport, atje ishte gjëja më e vështirë që kaloi Ergisi sepse nuk e lejuan të shkonte…

Ardit Gjebrea: Të futej në Rumani.

Adriana: Ai qante andej, kjo qante këtej dhe Ergisi fjeti një natë në aeroport.

Ardit Gjebrea: Dhe u kthye mbrapsht.

Adriana: Pastaj pas 3 ditëve preu biletën tjetër prapë, shkoi në Rumani, pastaj atje ishte një skenë që… u takuan…

Ardit Gjebrea: Po si ishte skena, ishte një skenë që… pastaj, po na tego skenën.

Adriana: Ishte një skenë dashurie e zjarrtë. Pastaj vendosi Ergisi me Adin që Adi të vinte në Shqipëri të shikonte se ku jetonte Ergisi. Erdhi në Shqipëri, ndenji 15 ditë, iku në Rumani.

Herën e dytë të kthimit të Ergisit, Adi vendos që të jetojë edhe ajo në Shqipëri. Adriana organizon gjithçka për çiftin, një mbledhje midis të afërmish, por i vjen keq që nuk ka mundur ta shohë nusen veshur me fustan të bardhë. Kjo është arsyeja pse ajo ka ardhur në rubrikën e programit.

Ardit Gjebrea: E bëtë dasmën apo jo?

Adriana: Jo, s’kam bërë dasmë.

Ardit Gjebrea: Kur do ta bëni?

Adriana: Këtu pra.

Ardit Gjebrea: Ah, sot këtu. Kemi fustan të bardhë ne?

Adriana: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Kush ka ardhur sot, je ti, ka ardhur djali, Ergisi apo jo? Burri ka ardhur?

Adriana: Po.

Ardit Gjebrea: Shpresoj ka ardhur dhe nusja.

Adriana: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Po krushqit kush janë, unë?

Adriana: Patjetër dhe krushqit, i kam bërë surprizën.

Ardit Gjebrea: I ke sjellë krushqit nga Rumania?

Adriana: Po.

Ardit Gjebrea: Po e di Adi këtë gjë?

Adriana: Jo.

Ardit Gjebrea: Dhe ti ke ardhur që ta bësh nuse këtu. Mos më thuaj që do ia vësh sot dhe unazën?

Adriana: Patjetër dhe unazat sot.

Vjehrra surprizon nusen rumune: Je dashuria e familjes time, vajza ime

Adriana ka thirrur në “Ka Një Mesazh Për Ty” adashen e saj, e cila në fakt është nusja nga Rumania. Gjatë rubrikës të “E diela shqiptare” në Tv Klan ajo tregoi sa shumë e vlerëson Adin (siç e thërrasin nusen) dhe sa dëshirë ka që ta shohë të lumtur.

Keqardhja e Adrianës është ta veshë nusen me fustan të bardhë dhe mbi të gjitha, ajo të ketë pranë prindërit e saj në ditën e rëndësishme. Në fakt, ajo ka organizuar gjithçka, por Adi nuk është në dijeni dhe vjen në studio me mendimin se pas ekranit ndodhet Ergisi, dashuria e saj. ajo habitet kur shef se është vjehrra dhe emocionohet menjëherë.

Adriana: Adi, ti e di mami të do fort. Ti je dashuria e familjes time, e djalit tim. Mami do të të shikojë ty vetëm të qeshur. Ti e di se mami të do fort.

Adi: E di.

Adriana: Ti je vajza ime.

Adi: E di edhe unë të dua shumë, ke shumë respekt.

Ardit Gjebrea: Cila është marrëdhënia me vjehrrën tënde?

Adi: Shumë e mirë. Shoqe, pastaj vjehrrë.

Ardit Gjebrea: Po në Rumani ke prindërit?

Adi: Po.

Ardit Gjebrea: Kanë ardhur prindërit në Shqipëri?

Adi: Jo.

Ardit Gjebrea: Asnjëherë?

Adi: S’kemi bërë dasmë.

Ardit Gjebrea: Nuk ke bërë dasmë ti? Pse?

Adi: Nuk e di, pastaj, avash.

Dasmë për Shën Valentin! Ergisi dhe Adriana nga Rumania martohen në studio

Pragu i Shën Valentinit vjen me dasmë në “Ka Një Mesazh Për Ty!” Adriana ka vendosur të organizojë dasmën e të birit në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan sepse do shumë të shohë nusen, e cila ka të njëjtin emër, me fustan të bardhë. Nusja është nga Rumania dhe ka lënë pas gjithçka vetëm që të jetojë dashurinë me Ergisin.

Programi “E diela shqiptare” është kujdesur që të mos mungojë asgjë në këtë organizim. Pasi mori mesazhin nga vjehrra, Adriana shkoi të përgatitej e të vishej me fustan, ndërkohë që studioja u arredua. Gjatë kësaj kohe, prindërit e Adrianës, të cilët kanë ardhur nga Rumania me kërkesën e krushkës së tyre, janë pozicionuar pas njërës prej dyerve të studios.

Gjebrea merr në duar unazat dhe kryen ritualin mes çiftit. Kur përmend dëshmitarët, Adriana nis të lotojë duke shprehur dëshirën që të ishin familjarët e saj. Për çudinë e nuses, nëna dhe i ati ecin drejt skenës duke mbështjellë në një përqafim bijën e tyre të përlotur.

Festa vijon me kërcime tradicionale si vallja e Napolonit por edhe një kërcim rumun. Mes bekimesh, urimesh dhe buzëqeshjesh, çifti i ri pret tortën duke mbyllur gëzueshëm rubrikën./tvklan.al